Karadeniz gazının geçişini sağlayacak vanalardan ilki Filyos'ta - Haberler

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Karadeniz gazının geçişini sağlayacak vanalardan ilki Filyos'ta

AA - Gülşen Çağatay - Güncel
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Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği gazın karaya taşınmasında kullanacak ve önemli bir göreve sahip kuyubaşı vanalarından ilki Filyos'a getirildi.

Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği gazın karaya taşınmasında kullanacak ve önemli bir göreve sahip kuyubaşı vanalarından ilki Filyos'a getirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfinin gerçekleştiği Karadeniz'deki Sakarya Sahası'nda, doğal gazın karaya çıkması için çalışmalar Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından tüm hızıyla sürüyor.

Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne keşfi sırtlayacak borular gelmeye devam ederken, kullanılacak ekipmanlar sahaya giriş yapıyor.

Açıklamaya göre, Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği gazı, kuyuların başından üretim ve dağıtım haznesine iletmekte kullanılacak dev kuyubaşı vanalarından ilki Türkiye'ye geldi.

Ağırlığı 65 ton, yüksekliği 5,1 metre, genişliği 5,9 metre olan dev vana, içinde bulundurduğu akış ölçer, sensör, dedektör ve çeşitli vana takımlarıyla üretilecek gazı kuyubaşından üretim dağıtım haznesine iletecek. Her kuyunun başında bulunacak vanalardan toplamda 9 adet daha gelmesi planlanıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde yaptığı inceleme ziyareti sonrası, keşfi sırtlayacak boruların tamamın haziranda Filyos'a geleceğini, temmuzda da denizde boru yerleştirme işleminin başlayacağını açıklamıştı.

Karadeniz gazının geçişini sağlayacak vanalardan ilki Filyos'ta

Karadeniz gazının geçişini sağlayacak vanalardan ilki Filyos'ta

Karadeniz gazının geçişini sağlayacak vanalardan ilki Filyos'ta

Karadeniz gazının geçişini sağlayacak vanalardan ilki Filyos'ta

Karadeniz gazının geçişini sağlayacak vanalardan ilki Filyos'ta

Karadeniz gazının geçişini sağlayacak vanalardan ilki Filyos'ta

Karadeniz gazının geçişini sağlayacak vanalardan ilki Filyos'ta

AA / Gülşen Çağatay - Güncel

Ekonomi, Güncel, Haberler

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