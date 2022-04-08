Karadeniz gazını üretim haznesine iletecek kuyubaşı vanaları, görevleri için hazırlanıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karadeniz gazını üretim haznesine iletecek kuyubaşı vanaları, görevleri için hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Mustafa Cenik - Güncel
 - Güncelleme:

Karadeniz gazını üretim haznesine iletecek kuyubaşı vanaları, görevleri için hazırlanıyor İlki Mart ayının sonunda gelen vanalardan ikincisi dün limana indirildi Yavuz Sondaj Gemisi'nin keşif yapılan kuyulara indireceği ve Karadeniz'de üretilecek gazı kuyu başından üretim hazinesine...

Karadeniz gazını üretim haznesine iletecek kuyubaşı vanaları, görevleri için hazırlanıyor

İlki Mart ayının sonunda gelen vanalardan ikincisi dün limana indirildi

ZONGULDAK - Yavuz Sondaj Gemisi'nin keşif yapılan kuyulara indireceği ve Karadeniz'de üretilecek gazı kuyu başından üretim hazinesine iletecek kuyubaşı vanaları, Filyos Limanı'nda deniz tabanına indirilmek için hazırlanıyor. İlki Mart ayının sonunda gelen vanalardan ikincisi dün limana indirildi.

Kuyubaşı vanaları, içinde bulunan akış ölçer, sensör, dedektör ve çeşitli vana takımlarıyla üretilecek gazı kuyu başından üretim haznesine iletiyor. İlki Mart ayının sonunda diğeri ise dün Filyos Limanı'na getirilen kuyubaşı vanaları, Yavuz Sondaj Gemisi ve KAŞİF isimli su altı robotu vesiliyle deniz tabanına indirilecek. 4 tıra denk 65 tonluk ağırlığa, 5 metre yüksekliğe ve 6 metre genişliğe sahip dev vanalardan 8 tane daha gelmesi planlanıyor.

Karadeniz gazını üretim haznesine iletecek kuyubaşı vanaları, görevleri için hazırlanıyor

Karadeniz gazını üretim haznesine iletecek kuyubaşı vanaları, görevleri için hazırlanıyor

Karadeniz gazını üretim haznesine iletecek kuyubaşı vanaları, görevleri için hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik - Güncel

Karadeniz, Filyos, Mart, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title