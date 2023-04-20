Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni, Konak Atatürk Meydanı'nda gösterildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Filyos Gaz İşleme Tesisi'nde düzenlenen "Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni" Konak Atatürk Meydanı'nda canlı yayınlandı.

Tören öncesi, İzmir'in tarihi simgesi Saat Kulesi'nin de yer aldığı meydana dev ekran kuruldu.

Karadeniz doğal gazına ilişkin bilgilendirme videolarının gösterildiği ekranda Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni de canlı gösterildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in törendeki konuşmaları da vatandaşlar tarafından izlendi.