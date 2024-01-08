Karadeniz Ereğli'de Otomobil Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Karadeniz Ereğli'de bir otomobilin çarpması sonucu Muammer Güney hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Güney'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın ardından Adnan Güney büyük üzüntü yaşadı. Sürücü gözaltına alındı.
Karadeniz Ereğli'de otomobilin çarptığı bir kişi yaşamını yitirdi.
M.K'nin kullandığı 67 ACL 394 plakalı otomobil, Solak yol ayrımı mevkisinde, oğluyla yolun karşısına geçmeye çalışan Muammer Güney'e (76) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Güney'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Babasıyla yolun karşısına geçmeye çalışan Adnan Güney ise kazanın ardından büyük üzüntü yaşadı.
M.K. gözaltına alınırken, bölgede ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.