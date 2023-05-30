Karadeniz Ereğli'de motosikletle araç çarpıştı: 1 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza saat 15.30 sularında Orhanlar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzeri Polisevi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, çarşı istikametine seyir halinde olan Onur A. idaresindeki 67 ADF 138 plakalı motosiklet park alanından çıkan 67 LV 161 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddeti ile motosiklet sürücüsü yaralanırken kazayı gören polis ekipleri olay yerine sağlık ekibi istedi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ambulansta ilk müdahalesini yaptıktan sonra ilçedeki Özel Anadolu Hastanesine kaldırdı. Araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.