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Karadeniz Ereğli'de kahvehanede kumar oynayan 5 kişiye para cezası

Karadeniz Ereğli'de kahvehanede kumar oynayan 5 kişiye para cezası

Güncel Haberler

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kahvehanede kumar oynadığı tespit edilen 5 kişiye 20 bin 275 lira para cezası uygulandı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kahvehanede kumar oynadığı tespit edilen 5 kişiye 20 bin 275 lira para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Murtaza Mahallesi'nde faaliyet gösteren kahvehanede kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Kumar oynadığı belirlenen O.K, Ş.T, O.T, C.K. ve A.K'ye 20 bin 275 lira para cezası verildi. İş yeri sahibi hakkında ise "kumar oynatmak için yer temin etmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

Ayrıca, 108 iskambil kağıdı ve kumardan elde edildiği değerlendirilen 250 liraya el konuldu.

Kaynak: AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel

Karadeniz Ereğli Güncel Haberler

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