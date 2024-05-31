Karadeniz Ereğli'de dolandırıcılık operasyonu: 8 şüpheli gözaltına alındı
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Karadeniz Ereğli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada, dolandırıcılık yaparak haksız kazanç sağlayanlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve kişisel verilerin korunmasına dair kanuna muhalefet suçlamalarıyla aralarında bir avukatın da bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Karadeniz Ereğli Adliyesine sevk edildi.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Karadeniz Ereğli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, kentte dolandırıcılık yaparak haksız kazanç sağlayanlara yönelik çalışma yürütüldü.
Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında avukatın da bulunduğu 8 şüpheli "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "kişisel verilerin korunmasına dair kanuna muhalefet" suçlamalarıyla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 zanlı, Karadeniz Ereğli Adliyesine sevk edildi.