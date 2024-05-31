Üye Girişi
Haberler

Karadeniz Ereğli'de dolandırıcılık operasyonu: 8 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Karadeniz Ereğli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada, dolandırıcılık yaparak haksız kazanç sağlayanlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve kişisel verilerin korunmasına dair kanuna muhalefet suçlamalarıyla aralarında bir avukatın da bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Karadeniz Ereğli Adliyesine sevk edildi.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Karadeniz Ereğli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, kentte dolandırıcılık yaparak haksız kazanç sağlayanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında avukatın da bulunduğu 8 şüpheli "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "kişisel verilerin korunmasına dair kanuna muhalefet" suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 zanlı, Karadeniz Ereğli Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon Zonguldak Karadeniz Ereğli Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

 Özel, Erdoğan'a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim

Özel, Erdoğan'a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim

 Aziz Yıldırım'a büyük çalım! Ali Koç, Jose Mourinho ile anlaşma sağladı

Aziz Yıldırım'a büyük çalım! Ali Koç, Jose Mourinho ile anlaşma sağladı

Bakmadan Geçme

Japonya Çin voleybol maçı ne zaman? Japonya Çin voleybol maçı hangi tarihte? Takdir ve teşekkür belgesi nasıl hesaplanır? Takdir ve teşekkür kaç puanla alınır, ortalama kaç olmalı? Çok tüketmek kansızlığa neden oluyor! Siyah çayın zararları neler? Lise sınavı ne zaman 2024? MEB LGS sonuçları ne zaman açıklanır, tercihler ne zaman başlıyor? Abdullah Gül siyasete geri mi dönecek? Üç parti birleşecek mi, hangi partiler birleşecek? Üç parti birleşecek iddiaları doğru mu? FİLENİN SULTANLARI Milletler Ligi: Güney Kore - Türkiye voleybol maçı ne zaman? Hafta sonu İstanbul'da hava sıcaklığı kaç derece olacak? 1-2 Haziran hava güneşli mi? Meteoroloji'den hava durumu tahminleri! Bayram tatilinde gidilecek yerler nereler? Bayramda nereye gidilir? Gelinim Mutfakta kim elendi? 31 Mayıs 2024 Gelinim Mutfakta'da elenen isim kim oldu? Horoz Lojistik halka arz kaç lot verir? Horoz Lojistik halka arz kaç lot düşer? Türkiye Güney Kore voleybol maçı ne zaman? Türkiye Güney Kore voleybol maçı hangi tarihte? Roma - Milan maçı hangi kanalda, saat kaçta? Roma - Milan maçı nereden izlenir? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası Haziran ayı FED faiz kararı hangi tarihte açıklanacak? E Devlet çöktü mü? 31 Mayıs E Devlet neden açılmıyor, sorun mu var? SON DAKİKA: E devlet yüklenmiyor, neden? BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI? Kurban Bayramı 9 gün oldu mu, kaç gün olacak 2024?
Üvey baba skandalı! Müge Anlı öfkeden deliye döndü: Sen buraya nasıl geldin ahlaksız, görüntülerin elimde

Üvey baba skandalı! Müge Anlı öfkeden deliye döndü: Sen buraya nasıl geldin ahlaksız, görüntülerin elimde
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title