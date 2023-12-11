Üye Girişi
Haberler

Karadeniz Ereğli Belediyespor Teknik Direktörü Terzi görevinden istifa etti

Güncelleme:
Abone Ol

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup'ta mücadele eden Karadeniz Ereğli Belediyespor'un Teknik Direktörü Cahit Terzi görevinden istifa etti.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup'ta mücadele eden Karadeniz Ereğli Belediyespor'un Teknik Direktörü Cahit Terzi görevinden istifa etti.

Pazar günü Şehit Vefa Karakurdu Stadında karşılaştığı Eskişehirspor'a 3-0 yenilen Karadeniz Ereğli Belediyespor'da, Teknik Direktör Cahit Terzi görevinden istifa etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, istifanın yönetim kurulu tarafından kabul edildiği belirtilerek, "Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Ereğli Belediyespor Karadeniz Teknik Direktör Futbol Spor Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title