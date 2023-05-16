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Karadeniz'e kıyısı bulunan İğneada turizm sezonuna hazırlanıyor

Karadeniz'e kıyısı bulunan İğneada turizm sezonuna hazırlanıyor

Güncel Haberler

Karadeniz'e kıyısı bulunan Demirköy ilçesinin İğneada beldesi turizm sezonuna hazırlanıyor.

Karadeniz'e kıyısı bulunan Demirköy ilçesinin İğneada beldesi turizm sezonuna hazırlanıyor.

İğneada Belediye Başkanı Tahir Işık, AA muhabirine, doğası, denizi ve gastronomisiyle ön plana çıkan İğneada'nın, alternatif tatil arayanlara eşsiz imkanlar sunduğunu söyledi.

Beldenin güzelliklerinin görülmeye değer olduğunu ifade eden Işık, tüm yerli ve yabancı turistleri beldeye davet etti.

Turizm sezonu öncesi plajlarda temizlik çalışması yapıldığını anlatan Işık, vatandaşlara en iyi şekilde hizmet edebilmek için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Nihat Evren - Güncel

Tahir Işık Karadeniz Güncel Haberler

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