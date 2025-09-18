Karadeniz'e Fırtına Uyarısı

Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Samsun ve çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Bugün Sinop ile Samsun'un Bafra ilçesinde, yarın öğleden sonra Samsun, Ordu ve Giresun'da batı ve kuzeybatı, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına öngörülüyor.

Rüzgarın saatte 40-60 kilometre yer yer 70-80 kilometre kuvvetinde esmesi bekleniyor.

Vatandaşlardan kuvvetli rüzgarın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.