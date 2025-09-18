Haberler

Karadeniz'e Fırtına Uyarısı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji, Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı. Samsun, Sinop, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de beklenen rüzgarın saatte 40-80 km hızla esmesi bekleniyor. Vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu.

Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Samsun ve çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Bugün Sinop ile Samsun'un Bafra ilçesinde, yarın öğleden sonra Samsun, Ordu ve Giresun'da batı ve kuzeybatı, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına öngörülüyor.

Rüzgarın saatte 40-60 kilometre yer yer 70-80 kilometre kuvvetinde esmesi bekleniyor.

Vatandaşlardan kuvvetli rüzgarın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
Rektörün paylaşımı ortalığı karıştırdı! Tepki yağınca 'Yanlış anlaşıldım' dedi

Rektörün paylaşımı ortalığı karıştırdı! Tepki yağınca geri adım attı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'li şarkıcı D4vd'nin aracında bulunan cesedin kimliği belli oldu

Ünlü şarkıcının arabasında bulunan cesedin kimliği belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.