Karadeniz'deki sel afetlerine açıklama

YILMAZ'DAN KARADENİZDEKİ SEL AFETLERİNE AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Karadeniz bölgesinde selden etkilenen tün vatandaşlara geçmiş olsun mesajı iletti. Yılmaz, açıklamasında, "Şiddetli yağış nedeniyle Samsun, Ordu, Bayburt, Muş, Erzurum ve Kars illerinde gerçekleşen sel afetlerinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Etkilenen herkese geçmiş olsun. İlgili kurumlarımız afet bölgelerinde gerekli acil müdahaleleri yapıyorlar. Rabbim ülkemizi, milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN SEL FELAKETİ AÇIKLAMASI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülke genelinde meydana gelen aşırı yağış ve selden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Ordu ve Muş'taki sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Devletimizin ilgili tüm birimleri görevlerinin başında, halkımızın yanındadır. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin." dedi.