Karadeniz'deki renk değişiminin sırrı çözüldü - Haberler

Arnavutköy Karaburun Sahili'nde, 13 Mayıs'ta deniz suyunun turuncu renge döndüğünü gören vatandaşlar durumu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Başkanlığının 'Alo 181' ihbar hattına bildirdi. Bakanlığın Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ekipleri denizden numuneler alarak, gerekli analizlerin yapılması için TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Laboratuvarı'na gönderdi. Numuneleri 'faz kontrast ışık mikroskobu' altında inceleyen TÜBİTAK-MAM, renkli kısmın 'planktonların aşırı üremesi' sonucu oluştuğunu tespit etti. Raporda, teşhis edilen fitoplanktonların, bir 'dinoflagellat' türü olan 'noctiluca scintillans' olduğu açıklandı. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yelda Aktan ise araştırmayı değerlendirdi.

"DENİZE ATIK KARIŞTIĞINDA FİTAPLANKTONLAR ÖLÜYOR VE ORTAMDAKİ OKSİJENİ TÜKETİYORLAR"

Demirören Haber Ajansı / Güncel