Karadeniz'deki Olumsuz Hava Koşulları Balık Tezgahlarını Boş Bıraktı

Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan olumsuz hava koşulları sebebiyle balık tezgahları boş kaldı.

Samsun'da balıkçılar, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamıyor.

Balıkçılar avlanamayınca balık tezgahları da boş kaldı.

Yakakent Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Fatih Kocabaş, AA muhabirine, Samsun'da etkili olan rüzgar ve sağanak nedeniyle birkaç gündür balıkçıların denize açılamadıklarını söyledi.

Sert esen rüzgarın avcılık yapmaya müsaade etmediğini dile getiren Kocabaş, "Kötü hava koşulları nedeniyle avlanma yapamıyoruz. Bu nedenle balık tezgahları boş kaldı. Hava şartları düzeldiğinde yeniden ava çıkacağız." dedi.

Öte yandan kentte çinekopun kilogramı 200, levreğin 300 ve palamudun 120 liradan satışa sunuluyor.