Karadeniz'deki mayınlar küresel ticareti tehdit ediyor - Haberler

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Karadeniz'deki mayınlar küresel ticareti tehdit ediyor

DailyMotion.com - Güncel
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Karadeniz'de ortaya çıkan mayınlar endişeye yol açtı.

Karadeniz'de ortaya çıkan mayınlar endişeye yol açtı. Türkiye iki, Romanya bir mayının imha edildiğini duyurdu. Mayınların Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşla bağlantılı olduğundan yola çıkılıyor. Peki bu mayınlar nasıl tehlikelere yol açıyor?

DailyMotion.com / Güncel

Karadeniz, Romanya, Türkiye, Güncel, Haberler

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