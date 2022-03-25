Karadeniz'deki kötü hava koşulları balıkçılığı olumsuz etkiledi

SİNOP (AA) - Karadeniz'de bir süredir etkili olan kötü hava şartları bölgedeki balıkçılığı olumsuz etkiledi.

Türkiye'nin önemli balıkçılık kentlerinden Sinop'ta, balıkçılar uzun bir aradan sonra hava şartlarının düzelmesiyle denize açıldı.

Küçük tekneleriyle denize açılan balıkçılar, avladıkları kefal ve mezgitle limana döndü.

Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer, AA muhabirine, bölgede kış şartlarının geçmiş yıllara oranla ağır geçtiğini söyledi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle sağlıklı avcılık yapılamadığını anlatan Tuncer, "Uzun bir aradan sonra balıkçı arkadaşlarımız havanın biraz düzelmesiyle denize açıldılar. Az da olsa biraz avcılık yapma fırsatı buldular." dedi.

Balıkçı İbrahim Gündoğdu ise avlanan balık miktarında azalma yaşandığını belirterek, "Hava şartları malum, maalesef avcılığa izin vermedi. Bu bizi olumsuz yönde etkiledi. Zaten balık avı sezonu da bitmek üzere. Dolayısıyla avlanan balık miktarı azaldı. Şu an kefal ve mezgit gibi balıklar avlanıyor. Ama onların da miktarı çok fazla değil. O nedenle fiyat yüksek seyrediyor. Mesela kefalin kilogramı 70 liradan satılıyor. Vatandaşa göre yüksek bir fiyat." diye konuştu.

Balıkçı tezgahlarında mezgitin kilogramı ise 40 liradan satışa sunuluyor.