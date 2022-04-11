Karadeniz'deki deprem İstanbul'da da hissedildi

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Karadeniz'de, Zonguldak Ereğli açıklarında, saat 20.38'de meydan gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem sonrası yaptığı açıklamada, İstanbul'da da hissedilen deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını duyurdu.

Vali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Karadeniz Zonguldak Ereğli merkezli AFAD verilerine göre 4.4 büyüklüğünde meydana gelen deprem İstanbul'umuzda da hissedildi. İlimizde ve ilçelerimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun." ifadelerine yer verdi.