KARADENİZ'DEKİ DEPREM İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ - Haberler

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KARADENİZ'DEKİ DEPREM İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KARADENİZ'DEKİ DEPREM İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Karadeniz'de, Zonguldak Ereğli açıklarında, saat 20.38'de meydan gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem sonrası yaptığı açıklamada, İstanbul'da da hissedilen deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını duyurdu.

İSTANBUL (DHA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Karadeniz'de, Zonguldak Ereğli açıklarında, saat 20.38'de meydan gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem sonrası yaptığı açıklamada, İstanbul'da da hissedilen deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını duyurdu.Vali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Karadeniz Zonguldak Ereğli merkezli AFAD verilerine göre 4.4 büyüklüğünde meydana gelen deprem İstanbul'umuzda da hissedildi. İlimizde ve ilçelerimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun." ifadelerine yer verdi.

- İstanbul

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Zonguldak Ereğli, Ali Yerlikaya, Karadeniz, İstanbul, Güncel, Haberler

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