Karadeniz'deki 7 ilde öğrenciler karnelerini törenle aldı

Trabzon, Ordu, Rize, Giresun, Bayburt, Gümüşhane ve Artvin'de, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim okullarında karne töreni düzenlendi.

Trabzon'da, 2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla 634 okulda, 142 bin 740 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Vali Aziz Yıldırım, Temel Yaşar Çoruh İlkokulu'ndaki törende öğrencilere karne dağıttı.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Yıldırım, "Eğitimin sonu yok. Beşikten mezara kadar eğitimin gerekli olduğu ve üzerimize vacip olduğu bir inanca sahibiz. Onun içindir ki öğrenmenin yaşı da yeri de yok." dedi.

Yıldırım, öğrencilere tatili iyi değerlendirmeleri, değişik alanlardaki yaz kurslarına katılmaları önerisinde bulundu.

Törene, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş da katıldı.

Ordu

Ordu'da 569 okulda, 135 bin 66 öğrenci karne aldı.

Vali Muammer Erol, Altınordu Şehit Oğuzhan Arduç Ortaokulu'nda karnelerini verdiği öğrencilere, iyi tatiller diledi.

Erol, emekli edilen 34 yıllık İngilizce öğretmeni Nurettin Kaca'ya da plaket verdi.

Programa, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in yanı sıra il protokolü katıldı.

Öte yandan Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen törende, öğrenciler İsrail saldırıları altındaki Filistin'e destek verdi.

Öğrenciler, "Mescid-i Aksa" adlı şiirin okunmasının ardından, Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde Filistin ulusal dansını yaptılar, şehit çocuklar için gökyüzüne balon bıraktılar.

Filistinli çocukların fotoğrafını da taşıyan öğrenciler, "Evet ben sınıfı geçtim. Peki ya insanlık" yazılı pankart açtı.

Program, öğrencilere karnelerinin dağıtılmasının ardından sona erdi.

Rize

Rize'de 57 bin 941 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, Taşlıdere Mahallesi'ndeki Gazi İlkokulu'nda gerçekleştirilen törende öğrencilere karnelerini dağıttı.

Karne heyecanı yaşayan Boğaz Ortaokulu öğrencileri de törenin ardından balonlarla oynayarak eğlendi.

Gümüşhane

Gümüşhane'de, 2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla Aysın Rafet Ataç İlkokulu'nda karne töreni organize edildi.

Vali Alper Tanrısever ve İl Milli Eğitim Müdürü Adnan Gürbüz, sınıfları ziyaret ederek öğrencilere karnelerini verdi.

Tanrısever, il genelindeki 150 okulda 18 bin 349 öğrencinin karne sevinci yaşadığını ifade etti.

Giresun

Giresun'da, 68 bin 260 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Gazipaşa İlkokulu'ndaki törende öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.

Öğrencileri tebrik eden Serdengeçti, yaz tatilinde eğlenmenin yanı sıra spor yapmalarını ve kitap okumalarını da önerdi.

Artvin

Artvin'de ise 24 bin 542 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Vali Vekili Berker Çırak, Belediye Başkan Vekili Seyfi Pişkin ve İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, Çoruh İlkokulu'ndaki törende öğrencilere karnelerini dağıttı.

Çırak, kitap hediye ettiği öğrencilere iyi tatiller diledi.

Bayburt

Bayburt'ta da 13 bin 618 öğrenci karne aldı.

Hoca Ahmet Yasevi İlkokulu öğrencileri, karnelerini Vali Mustafa Eldivan'dan aldı.

Öğrencilere tatili dinlenerek ve eğlenerek değerlendirmeleri tavsiyesinde bulunan Eldivan, kitap okumayı da ihmal etmemelerini istedi.

Öte yandan Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesine karne töreni için iki cirit atı getirildi.

Öğrencilerden bazılarına karneleri, at üzerinde verildi.