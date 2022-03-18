Karadeniz'deki 5 ilde kar nedeniyle 636 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

KASTAMONU (AA) - Samsun, Kastamonu, Sinop, Amasya ve Tokat'ta kar nedeniyle kapanan 636 yerleşim biriminin yolu açılmaya çalışılıyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Samsun'da ilçelerden Canik'te 22, Tekkeköy'de 15, Alaçam ve Kavak 12'şer, Bafra ve Atakum'da 10'ar, İlkadım'da 8, 19 Mayıs'ta 6, Salıpazarı ve Ayvacık 5'er, Yakakent'te 4 olmak üzere 109 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Mahalle yollarının açılması için Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 307 personel, 161 kamyon ve iş makinesiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre de kar nedeniyle İnebolu ilçesinde 53, merkez ile Cide ilçesinde 48'er, Çatalzeytin'de 39, Bozkurt'ta 31, Küre'de 30, Abana'da 10, Şenpazar'da 11, Azdavay'da 9, Araç'ta 8, İhsangazi, Taşköprü ve Ağlı'da 5'er, Doğanyurt'ta 3 olmak üzere 305 köy yolu ulaşıma kapalı durumda bulunuyor.

Sinop'ta da Ayancık ilçesinde 71, Erfelek ve Türkeli'de 33'er, Dikmen'de 28, Gerze'de 8, Saraydüzü'nde 6 olmak üzere 179 köy yolu ulaşıma kapandı.

Amasya'da kent genelinde kar nedeniyle 28, Tokat'ta da 15 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.