Karadeniz'de yunus güzelliği

Sahile kadar gelen yunus sürüsü vatandaşların dikkatini çekti

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde balık sürülerinin peşine düşen yunuslar, sahil kıyısında sergiledikleri avlanma anlarıyla izleyenleri adeta büyüledi.

Buruncu Mahallesi Feneraltı Sahili'nde yaklaşık 10 yunus, deniz yüzeyine çıkıp dalarak balıkları avlamaya çalıştı. Takip ettikleri balık sürüsüyle birlikte kıyıya kadar yaklaşan yunuslar, çevredeki vatandaşların yoğun ilgisini çekti.

Yaklaşık 1 saat boyunca sahil yakınında kalan yunuslar, daha sonra geldikleri gibi aniden gözden kayboldu. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.