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Karadeniz'de yeni yıla görev başında giren personel ziyaret edildi

Karadeniz'de yeni yıla görev başında giren personel ziyaret edildi
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Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta protokol üyeleri, yılbaşı gecesi görev başındaki güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık çalışanlarının yeni yılını kutladı.

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta protokol üyeleri, yılbaşı gecesi görev başındaki güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık çalışanlarının yeni yılını kutladı.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon-Maçka kara yolu Deliklitaş mevkisindeki uygulama noktasında görev yapan polis ve jandarma ekipleri ile Yomra ilçesindeki 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti.

Çağrı karşılayıcılarla sohbet ederek yeni yıllarını kutlayan Yıldırım, yaptığı açıklamada, 2025 yılının 2024'ten daha da iyi olacağını ümit ettiğini belirtti.

112 Acil Çağrı Merkezi'nde 2024 yılında yaklaşık 900 bin çağrı alındığını hatırlatan Yıldırım, "Buradaki arkadaşlarımız kendilerine gelen çağrıları en kısa sürede değerlendirip ilgili kurumlara bildirerek vakaya müdahale edilmesini temin ediyorlar." dedi.

Yıldırım, tüm ekiplerin teyakkuz halinde görev yaptığını belirterek, "Şu anda 2 bin 300'ün üzerinde güvenlik görevlimiz var, bütün şehirde ilçelerimizde görev yapıyorlar. Bu arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyoruz. Huzur ve barış içerisinde hep birlikte inşallah 2025 hayırlı ve uğurlu olsun diyerek dua ve temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıldırım ve beraberindekiler daha sonra Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli personeli ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Ordu

Ordu Valisi Muammer Erol, yılbaşı gecesi görevi başındaki sağlık çalışanları, itfaiye personeli ile güvenlik güçlerinin yeni yılını kutlandı.

Vali Erol, ilk olarak Ordu Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti. Burada sağlık çalışanlarının yeni yılını kutlayan Erol, ardından Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kadın ve Doğum Hastanesi'ne ziyarette bulundu.

Ardından Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına geçen Erol, çalışanların yeni yılını kutladı.

Vali Erol, daha sonra şehrin giriş ve çıkışlarındaki polis ve jandarma kontrol noktalarındaki görevlilerin yeni yılını kutladı.

Vali Erol'un ziyaretlerine Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in yanı sıra kent protokolü de eşlik etti.

Giresun

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, huzurevi sakinleri ile görev başındaki kamu personelinin yeni yılını kutladı.

Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki vatandaşlara ziyarette bulunan Serdengeçti, huzurevi sakinlerine yeni yıl dileklerini iletti.

Bölge Trafik uygulama noktasında trafik ekipleriyle bir araya gelen Serdengeçti, alınan tedbirleri yerinde inceleyerek görevlilerin yeni yılını kutladı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret eden Serdengeçti, acil çağrılarla ilgili yetkililerden bilgi alarak görev yapan personele kolaylıklar diledi.

Batlama Jandarma Uygulama Noktası'nda görevli jandarma ekipleriyle bir araya gelen Serdengeçti, yeni yıl hazırlıklarını yerinde inceleyerek personelin yeni yılını kutladı.

Giresun Polisevi'ni de ziyaret eden Vali Serdengeçti, güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı ve özverili çalışmaları için teşekkür etti.

Artvin

Artvin Valisi Turan Ergün, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe ve İl Jandarma Komutanı Mehmet Çelik ile görev başındaki sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerini ziyaret etti.

Ekiplerin yeni yılını kutlayan Ergün, huzur ve güvenlik kapsamında yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Artvin-Rize kara yolunun 15. kilometresindeki trafik kontrol noktasında giden Ergün, kontrol noktasından geçen sürücülerin de yeni yılını kutlayarak trafik kurallarına uymaları konusunda ikazlarda bulundu.

Ergün, gazetecilere yaptığı açıklamada tüm Türkiye'de olduğu gibi Artvin'de de yeni yıla huzur ve güvenli şekilde girilmesi için tüm tedbirleri aldıklarını kaydetti.

Güvenlik tedbirleri amacıyla 497 emniyet personelinin 55 ekip ile, 466 jandarma personelin 50 ekiple, 35 sahil güvenlik personelin 3 ekip ile görev başında sahada olduğunu kaydeden Ergün, 2025 yılının Türkiye ve Artvin için huzur, sağlık, mutluluklarla dolu afetlerden uzak bir yıl olmasını temenni etti.

Gümüşhane

Gümüşhane Valisi Aydın Baruş beraberindeki İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Serhat Demiral ile görev başındaki sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerini ziyaret etti.

İkisu mevkisindeki uygulama noktasındaki jandarma ekipleri ziyaret ederek yeni yıllarını kutlayan Vali Baruş, yolculara pestil köme ikramında bulundu.

Vali Baruş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek nöbet tutan personelin yeni yılını tebrik etti. Fatih Parkı'nda nöbet tutan çevik kuvvet ekibine salep ikramının ardından Atatürk Caddesi boyunca esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Baruş, vatandaşların yeni yılını kutladı.

İtfaiye Amirliği ve Gümüşhane Devlet Hastanesini ziyaret eden Baruş, acil serviste tedavi gören hastalara acil şifalar dileyerek, Akçakale uygulama noktasındaki Emniyet personeliyle buluşarak programını tamamladı.

Rize

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, yılbaşı gecesi görevi başındaki polis, jandarma, sağlık çalışanları, itfaiye personeli ile diğer görevli personellerin yeni yılını kutladı.

Vali Baydaş, beraberinde Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ve İl Emniyet Müdürü Murat Türesin ile birlikte Alipaşa mevkisindeki uygulama noktasında görev yapan polislere ziyarette bulundu.

Burada görev yapan personelin yeni yılını kutlayan Baydaş, daha sonra İl jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Baydaş, Rize Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İtfaiye Müdürlüğü, Rize Devlet Hastanesi Acil Servisi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, 12 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ve İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ne de ziyarette bulundu.

Ziyaretlerin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Vali Baydaş, vatandaşların yılbaşının huzur içinde geçirebilmeleri için görev başındaki bütün çalışanları ziyaret ettiklerini söyledi.

Bütün bu birimlerin sadece bu gece değil her zaman görev başında olduklarını ifade eden Baydaş, 2024 yılında 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'ne 366 bin 222 çağrı geldiğini aktardı.

Bayburt

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, beraberinde İl Jandarma Komutanı Albay Fatih Aslan, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol ve İl Sağlık Müdürü İlker Hancı ile birlikte 112 Acil Çağrı Merkezi'nin birimleri ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ni (GAMER) ziyaret etti.

Burada telsiz anonsuyla emniyet mensuplarının yeni yılını kutlayan Eldivan, daha sonra polis ve jandarma uygulama noktalarına giderek personele tatlı ikramında bulundu.

Bayburt Devlet Hastanesi'ni de ziyaret eden Eldivan, yeni doğan bir bebeğe altın taktı, hastane çalışanlarının yeni yılını kutladı.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel
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