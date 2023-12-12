Karadeniz'de Sokak Köpekleri Popülasyonu Artıyor

HAYVANLARIN Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) Karadeniz Bölge Temsilcisi Kemal Zafer Özdemir, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü verilerine göre bölgede 5 ildeki sahipsiz sokak köpeklerin sayısının 99 bin olduğunu belirterek, "Belediyeler, ilçelerindeki hayvanları kırsala, dağlara, çöplüklere atıp çözüm bulduklarını zannediyorlar. Fakat buraya atılan hayvanlar kontrolsüzce üremeye devam etmekte" dedi.

Karadeniz'de son yıllarda artan başıboş sokak köpeklerinin popülasyonu dikkat çekiyor. Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illerinde sahipsiz sokak köpeklerinin sayısı 99 bine ulaşırken, artan popülasyonun kısırlaştırmayla kontrol altına alınabileceği belirtiliyor. Cadde ve sokaklarda endişeyle yürüyen bölge halkı ise sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik bir an önce önlem alınmasını istiyor.

HAYKONFED Karadeniz Bölge Temsilcisi Kemal Zafer Özdemir, sokak hayvanlarının popülasyonunda yaşanan artışın il ve ilçe belediyelerinin 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na uymamasından kaynaklandığını açıkladı. Yasa hakkında bilgi veren Özdemir, "2014 yılında Cumhurbaşkanımız 5199 numaralı Hayvan Hakları Yasası çıkarttı. Bu yasamıza göre nüfusu 75 bin ve üzeri olan belediyelerin 2022 yılının sonuna kadar bakımevlerini kurmaları gerekiyordu. 75 bin nüfusunun altında olanların 25 binin üzerinde olan ilçelerimizin de 2024 yılı sonuna kadar bakımevlerini kurması gerekiyordu ama Karadeniz'in Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize'de bu yasaya il ve ilçelerimizde uyulmamıştır. Belediyeler, ilçelerinde bulunan hayvanları kırsallara, dağlara, çöplüklere atarak çözüm bulduklarını zannediyorlar. Fakat buraya atılan hayvanlar kontrolsüzce üremeye devam etmektedir. Oysaki tek çözümün kısırlaştırma olması her il ve ilçelerin yasaya göre kendi il sınırları içerisinde kısırlaştırmalarını yapmış olsaydı bugün bu sorunla karşılaşmayacaktık" diye konuştu.

İL İL SOKAK HAYVANI SAYISI

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü verilerine göre Karadeniz'deki 5 ilde kayıtlı 99 bin sokak hayvanı olduğunu kaydeden Özdemir, "Rize'de 14 bin, Trabzon'da 10 bin, Giresun'da 7 bin, Ordu'da 8 bin ve Samsun'da 60 bin sokak hayvanı sayımız var. Rize yılda 600 kısırlaştırma yapıyor. Trabzon'da ortalama 400, Giresun'da yaklaşık 300, Ordu yılda 1750 ve Samsun'da 4 bin 500 kısırlaştırma yapılıyor. Ortalama 1 hayvanın senede 3 kere doğum yaptığını izliyoruz. Yani 100 hayvanımız 1 yıl sonra 3 bin hayvan oluyor. 10 bin hayvan ise 30 bin hayvan oluyor. Korkunç bir üreme var. Bunun için acilen kısırlaştırma yapılmasını istiyoruz. Eğer kısırlaştırmaya ağırlık vermezsek bu sorunu çözemeyeceğiz. İlçe belediyelerin ekonomik durumu iyi değilse tıbbi kurallara uygun bir şekilde 3 konteyner, 1 hekim, 1 teknisyenle bu kısırlaştırmanın acilen başlaması lazım ki 2-3 yıl içerisinde kontrol altına alalım, 4-5 yıl içerisinde Türkiye'de hayvan problemi kalmayacaktır" ifadelerini kullandı.

'ORDU'DA KISIRLAŞTIRMA SEFERBERLİĞİ BAŞLATILDI'

Ordu'daki duruma işaret eden Özdemir, "Ordu Olağanüstü İl Hayvan Kurulu toplantısı yaptık. Bu toplantıda Valimiz kısırlaştırma seferberliği çalışması talimatı vermiştir. 6 ay içerisinde il ve ilçelerin kendi sınırları içerisinde kısırlaştırma yaparak Türkiye'ye örnek bir çalışma yapacağız. Ancak bunu sadece Ordu'nun ilçeleriyle beraber yapması da bir çözüm değil. Bunu bütün şehirlerin kendi ilçeleriyle beraber Türkiye'de eş zamanlı, eş güdümlü, aynı zamanda bir kısırlaştırma seferberliği yaparsak bizlerin canı yanmayacak. İnsanlarımız ve hayvanlarımız muzdarip olmayacak" dedi.

'YILIN İLK 11 AYINDA 3 BİN 52 KISIRLAŞTIRMA YAPMIŞIZ'

Ordu Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi Veteriner Hekimi Mürsel Şahin ise kentteki çalışmaları anlatarak, şöyle konuştu:

"Kısırlaştırma çalışmalarımız Büyükşehir Belediyemizin kurulması ile birlikte 2015 yılından itibaren başladı. Günümüze kadar artan sayılarla kısırlaştırma çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda kısırlaştırmayla ilgili bize gelen vakaların hemen hemen hepsine cevap verecek durumdayız. Bu yılın ilk 11 ayında 3 bin 52 adet kısırlaştırma yapmışız. Üremenin kontrolü noktasında herkes elini taşın altına sürecek ki bir aşama katedilsin. Yoksa biz kısırlaştırılmamış köpeğimizi buradan alalım, ilçelerimizin sınırları dışına taşıyalım, bizim sorunumuz çözülsün ama diğerinin sorunu ne olursa olsun mantığı ile bakıldığı takdirde çok ilerleme katedemiyoruz."