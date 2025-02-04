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Karadeniz'de Şiddetli Rüzgar Balıkçıları Sinop Limanı'na Sığınmaya Zorladı

Karadeniz'de Şiddetli Rüzgar Balıkçıları Sinop Limanı'na Sığınmaya Zorladı
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Karadeniz'de beklenen şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçılar Sinop Limanı'na sığındı. Hava şartlarının normale dönmesini bekleyen balıkçılar teknelerinin temizliğiyle uğraşıyor.

Karadeniz'de etkili olması beklenen şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçılar Sinop Limanı'na sığındı.

Meteorolojik verilere göre, Orta Karadeniz'de saatteki hızı 31 kilometreye kadar çıkması beklenen rüzgar öncesi balıkçı tekneleri kent limanına geldi.

Burada hava şartlarının normale dönmesini bekleyen balıkçılar, teknelerinin temizliğini yaparak, yıpranan ağlarını onardı.

Balıkçı teknelerinin yanı sıra uluslararası taşımacılık yapan bazı yük gemileri de kentin güneyinde bulunan iç liman mevkisine demirledi.

Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Namık Ünlü, AA muhabirine, hava şartları dolayısıyla balıkçılar olarak avcılığa kısa mola verdiklerini söyledi.

Rüzgarın etkisinin yarın azalacağını beklediklerini vurgulayan Ünlü, bu süre zarfında balıkçıların güvenli adres olarak kent limanında kalmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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