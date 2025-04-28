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Karadeniz'de Poyraz Alarmı: Dalga Boyu 4 Metreye Ulaştı

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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan fırtına uyarısının ardından, etkili olan poyraz nedeniyle Karadeniz'de yer yer 4 metrelik dalgalar oluştu. Vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Karadeniz'de poyraz alarmı: 4 metrelik dalgalar oluştu

DÜZCE - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan fırtına uyarısının ardından, Karadeniz'de etkili olan poyraz nedeniyle sahillerde büyük dalgalar oluştu.

Saatte 75 kilometre hıza kadar çıkması beklenen poyraz, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkisini gösterdi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle Karadeniz'de dalga boyu yer yer 4 metreye kadar yükseldi. Dev dalgalar sahili döverken, bölgedeki vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - Güncel
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