Haberler

Karadeniz'de Petrol Yüklü Gemilerde Patlama: Bakan Uraloğlu Açıklama Yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karadeniz açıklarında petrol yüklü iki gemide meydana gelen patlamaların dış müdahalelerle gerçekleştiğini belirterek, mayın veya insansız deniz aracı saldırısının olabileceğini ifade etti. Müdahale çalışmalarının koordine bir şekilde yürütüldüğünü açıkladı.

(ANKARA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Karadeniz açıklarında petrol yüklü KAIROS ve VIRAT isimli ticari gemilerde gerçekleşen patlamalar sonrasında, çalışmalar ilgili kurumlarımızla tam koordinasyon içinde yürütülmektedir. KEGM-10 ve KEGM-9 hızlı tahliye botları, KURTARMA-12 römorkörü ve Kıyı Emniyet'e bağlı KEGM-10 botumuz tarafından kurtarılmıştır." açıklamasında bulundu. Uraloğlu ayrıca katıldığı canlı yayında "Patlamalar dış müdahalelerle gerçekleşti, mayın ya da insansız deniz aracı saldırısı olabilir" dedi.

Karadeniz açıklarında petrol yüklü 2 gemide meydana gelen patlamalara ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan açıklama geldi. Bakan Uraloğlu X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Karadeniz açıklarında petrol yüklü KAIROS ve VIRAT isimli ticari gemilerde gerçekleşen patlamalar sonrasında, çalışmalar ilgili kurumlarımızla tam koordinasyon içinde yürütülmektedir. KEGM-10 ve KEGM-9 hızlı tahliye botları, KURTARMA-12 römorkörü ve Kıyı Emniyet'e bağlı KEGM-10 botumuz tarafından kurtarılmıştır.

VIRAT isimli gemide ise 20 mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alınmıştır. Sahil Güvenlik Ekipleri olaya müdahale etmektedir. Zamanla yarışarak profesyonel bir şekilde müdahale eden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personelimize teşekkür ediyor, süreci tüm birimlerimizle yakından takip etmeyi sürdürüyoruz."

Bakan Uraloğlu katıldığı NTV canlı yayınında ise "Patlamalar dış müdahalelerle gerçekleşti, mayın ya da insansız deniz aracı saldırısı olabilir" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Kurultaya gitmeyen Kemal Kılıçdaroğlu meydan okudu

Kurultaya gitmeyen Kemal Kılıçdaroğlu meydan okudu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düzce bu görüntüleri konuşuyor! Dilenci çırılçıplak soyunup kaçtı

Bir şehrimizin konuştuğu görüntüler! Çırılçıplak soyunup kaçtı
Venezuela'da yakıt tankerine baskın: Gizli bölmelerde 500 kilo kokain ele geçirildi

Bu görüntüler Trump'ın savaş ilan etmesine yeter
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım maça çıkamayacak hale geldi: Oyuncumuz yok

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım maça çıkamayacak hale geldi
Baba-oğul aynı takımda oynuyorlar

Baba-oğul aynı takımda oynuyorlar
Düzce bu görüntüleri konuşuyor! Dilenci çırılçıplak soyunup kaçtı

Bir şehrimizin konuştuğu görüntüler! Çırılçıplak soyunup kaçtı
Rafa Silva krizinde yeni gelişme: Kadro dışında bekletiriz

Rafa Silva krizinde yeni gelişme
Kupa maçı savaş alanına döndü! Tam 17 kırmızı kart çıktı

Kupa maçı savaş alanına döndü! Tam 17 kırmızı kart çıktı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı
Alper Potuk'un yeni takımındaki macerası sadece 5 maç sürdü

Yeni takımındaki macerası sadece 5 maç sürdü
Karadeniz'de iki tanker gemisinde patlama! Bakan Uraloğlu: İlk bilgi dışarıdan müdahale olduğu yönünde

Karadeniz gece alev topuna döndü! İşte gemilerdeki patlamaların nedeni
Blokeyi kaldırmak için bankaya gitti, gözaltına alınıp tutuklandı

Blokeyi kaldırmak için bankaya gitti, apar topar gözaltına alındı
İddiaların seyrini değiştirecek hareket! Evrim Akın 7 yıl önceki mesajları paylaştı

Evrim Akın'dan iddiaların seyrini değiştirecek paylaşım
Avcılar'da bir çocuk, mendil almayı reddeden sürücüye saldırdı

Küçük çocuk bir anda gözü dönüp saldırmaya başladı, nedeni akılalmaz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.