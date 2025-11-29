Haberler

Karadeniz'de Petrol Tankerlerinde Şiddetli Patlama: Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

Güncelleme:
Karadeniz açıklarında KAIRO ve VIRAT adlı petrol tankerlerinde meydana gelen şiddetli patlamaların ardından, Ukrayna istihbaratı saldırının anlarını gösteren yeni görüntüler paylaştı. Olay sonrası mürettebat tahliye edildi ve tankerlerin boş olduğu açıklandı.

(ANKARA) - Karadeniz açıklarında dün petrol tankerleri KAIRO ve VIRAT adlı gemilerde meydana gelen şiddetli patlamalara ilişkin tartışmalar sürerken, olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

Ukrayna istihbaratı, iki tankere yönelik saldırının görüntülerini paylaştı. Kayıtlarda patlamaların yaşandığı anlar ve saldırının etkileri görülüyor.

Karadeniz'de patlamaların yaşandığı KAIRO ve VIRAT adlı petrol tankerleri,  dışarıdan bir etki sonucu alev almış, olay bölgesine sevk edilen kurtarma ekipleri gemilerdeki mürettebatı tahliye etmişti. Ulaştırma Bakanlığı, KAIRO'daki 25 kişilik personelin yangın sonrası kurtarıldığını, VIRAT'taki 20 mürettebatın ise sağlık durumunun iyi olduğunu açıklamıştı. Patlamalar sırasında tankerlerin boş olduğu da resmi olarak duyurulmuştu.

Ulaştırma Bakanlığı, bu sabah yaptığı açıklamada, VIRAT adlı tankerin ikinci kez hedef alındığını, sancak tarafında sınırlı bir hasar oluştuğunu ancak geminin stabilitesini koruduğu belirtildi. Uluslararası basında yer alan haberlere göre Gambiya bandıralı gemiler, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından yaptırımlara tabi tutulan gemiler listesinde yer alıyor.

Haberler.com
