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KARADENİZ'DE OY KULLANMA İŞLEMİ BAŞLADI

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SAMSUN, Ordu, Sinop, Amasya, Çorum ve Tokat'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için ilk oylar kullanılmaya başlandı.

SAMSUN, Ordu, Sinop, Amasya, Çorum ve Tokat'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için ilk oylar kullanılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için tüm yurtta saat 08.00 itibariyle aynı anda oy verme işlemi başladı. Erken saatlerde görevli oldukları sandıkların başına gelen görevliler, sandık yemini etti. Ardından da pusulalar kontrol edildikten sonra saat 08.00 itibariyle oy verme işlemi başladı. Oy verme işleminin yapıldığı bölgelerde polis ve jandarma tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Amasya Tokat Ordu Güncel Haberler

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