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Karadeniz'de Olumlu Hava Koşulları Balık Avını Artırdı

Karadeniz'de Olumlu Hava Koşulları Balık Avını Artırdı
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Sinop'ta balıkçılar, olumlu hava koşulları sayesinde bolca avladıkları çeşitli balık türleriyle limana dönüyor. Hamsi, mezgit, istavrit gibi balıkların fiyatları kilogramda 80 liradan başlıyor.

Karadeniz'de devam eden olumlu hava koşulları balık avcılığındaki verimi artırıyor.

Türkiye'nin önemli balıkçılık kentlerinden Sinop'ta, denize açılan balıkçılar limana avladıkları farklı türlerdeki balıklarla dönüyor.

Bol miktarda ağlara takılan hamsi, mezgit, istavrit, barbunya, zargana ve tirsi gibi balık türleri tezgahta kilogramı 80 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Tüketiciler başta hamsi olmak üzere balıklara ilgi gösteriyor.

Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Namık Ünlü, AA muhabirine, balıkçılar olarak bereketli bir sezon geçirmeye devam ettiklerini söyledi.

Kış mevsimi olmasına rağmen hava şartlarının avcılık açısından çok olumlu olduğunu vurgulayan Ünlü, "Karadeniz'de son bir haftadır rüzgarsız ve fırtınasız bir hava hakim. Dolasıyla avcılık noktasında mevsim çok güzel geçiyor. Balığın da bol olması avcılığı artıyor." dedi.

Ünlü, yaşanan bolluk nedeniyle fiyatların da düştüğüne dikkati çekerek, mezgit ve istavrit gibi balıkların kilogramlarının 80-90 lira arasında satıldığını diğer balık türlerinin ise 100 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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