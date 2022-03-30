Karadeniz'de Mayın İmha Operasyonu - Haberler

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Karadeniz'de Mayın İmha Operasyonu

DailyMotion.com - Güncel
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Romanya Ordusu, Karadeniz'de mayın imha operasyonu düzenledi.

Romanya Ordusu, Karadeniz'de mayın imha operasyonu düzenledi. Operasyon, mayını gören balıkçıların ihbarının ardından başlatıldı. Karadeniz kıyılarından 70 kilometre mesafede bulunan mayın kontrollu bir şekilde patlatıldı. Bölgede, son günlerde çok sayıda mayına rastlandığı belirtiliyor. Türkiye kıyılarına kadar ulaşan mayınlar, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sırasında Karadeniz'in kuzeyine döşediği ve fırtına nedeniyle çıpalarından koparak denize yayılan mayınlar

DailyMotion.com / Güncel

Karadeniz, Romanya, Mayın, Güncel, Haberler

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