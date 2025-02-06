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Karadeniz'de Kuvvetli Rüzgar ve Dev Dalgalar

Karadeniz'de Kuvvetli Rüzgar ve Dev Dalgalar
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Karadeniz'de saatte 45 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle Canik ilçesi sahilinde 5 metreye kadar yükselen dalgalar oluştu. Dalgalar sahil yolunu etkileyerek kum ve taşlarla dolmasına neden oldu. Büyükşehir Belediyesi, temizlik çalışması başlattı.

Karadeniz'de kuvvetli rüzgar nedeniyle dev dalgalar meydana geldi.

Canik ilçesi sahilinde saatteki hızı 45 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle denizde yer yer yüksekliği 5 metreye ulaşan dalgalar oluştu.

Dalgalar, duvarı aşarak sahil yoluna ulaştı.? Sahil yolunun bazı kesimleri, dalgaların taşıdığı kum ve taşlarla doldu.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sahil şeridinde dalgaların getirdiği malzemelerin temizlenmesi için çalışma yürüttü.?

Kaynak: AA / İlyas Gün - Güncel
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