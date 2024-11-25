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Karadeniz'de Kötü Hava Koşulları Balıkçılığı Vurdu

Karadeniz'de Kötü Hava Koşulları Balıkçılığı Vurdu
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Karadeniz'deki sağanak yağış ve rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamıyor. Sinop'ta tezgahlar boş kalırken, bekleyiş sürüyor.

Karadeniz'de iki gündür etkisini sürdüren kötü hava koşulları balık avcılığını olumsuz etkiliyor.

Avcılık yapmak için Türkiye'nin farklı kentlerinden Sinop'a gelen, ancak bölgede devam eden sağanak, kar yağışı ve kuvvetli rüzgar nedeniyle denize açılamayan balıkçıların kent limanındaki bekleyişleri sürüyor.

Çok sayıda balıkçı teknesinin hava şartlarının normale dönmesini beklediği kentte, balık tezgahları da boş kaldı.

Balık azlığı dolayısıyla bazı tezgahlar tamamen kapatılırken, açık bulunan tezgahlarda ise az miktarda bulunan palamut satışa sunuldu.

Balıkçı Savaş Özaltun, AA muhabirine, hava şartlarının iki gündür Karadeniz'de avcılığa müsaade etmediğini belirtti.

Bu nedenle tezgahların boş kaldığını anlatan Özaltun, "İki gündür hava şartlarından ötürü avcılık olmuyor. O nedenle tezgahlar boş kaldı. Bir iki gün daha böyle devam edecek gibi görünüyor." dedi.

Bu arada balıkçı teknelerinin yanı sıra uluslararası taşımacılık yapan 40'a yakın yük gemisinin de kentin güneyinde bulunan iç liman mevkisindeki bekleyişleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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