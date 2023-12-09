Karadeniz'de kaybolan Kafkametler gemisinin arama çalışmaları sürüyor

Zonguldak'ta 21 gün önce batan ve halen 7 mürettebatından haber alınamayan Türk Bayraklı Kafkametler adlı yük gemisinin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve diğer ekipler havadan, karadan ve denizden arama tarama çalışmalarını sürdürüyor.

- Karadeniz'in zorlu şartlarına rağmen Kafkametler'in 7 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 21 gün önce batan ve halen 7 mürettebatından haber alınmayan Türk Bayraklı Kafkametler adlı yük gemisinin batığında ve liman boyunca arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Türk Bayraklı Kafkametler adlı yük gemisi 12 mürettebatıyla Rusya'dan aldığı ferro silikon yükünü İzmir'e taşımak üzere yola çıktı. Geçen 19 Kasım günü kuvvetli fırtına nedeniyle Kdz. Ereğli ilçesi açıklarındaki askeri mendireğe çarptıktan sonra batan geminin 12 mürettebatından 5'inin cansız bedenine ulaşılırken 7'sine ulaşılamadı. Aradan geçen 21 gün boyunca havadan, karadan ve denizden çalışmalar devam etti. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, jandarma, polis ve Kıyı Emniyeti'ne bağlı ekipler helikopter, bot, dalgıçların yanı sıra karadan da komandolar, AFAD ekipleri kıyı sahili boyunca arama tarama çalışmasını sürdürüyor.

Kıyı Emniyeti mendireklerin taranmasını sürdürüyor

Dalgı boyunun 2.5 metreye ulaştığı bölgede Kıyı Emniyeti mendireklerin taranması çalışmalarını sürdürürken Nene Hatun Gemisi de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Dalgıçlar, deniz şartlarından dolayı batık gemiye inemezken; dış ve iç mendirek, mağara ve mağaracıklar da ise çalışmalarını sürdürüyor. Büyük bir bölümünü Kıyı Emniyeti'nin sürdürdüğü çalışmalarda deniz yüzeyi ve kıyıdan da ekiplerin arama tarama çalışmaları devam ediyor.

Kayıpların gemide olma ihtimali üzerinde duruluyor

Dalgıçlar; gemide girebilecekleri balçık ve kumla kaplı olmayan tüm bölümlerine girerken henüz kayıplardan bir ize rastlanmadı. Kayıpların geminin balçık ve kum altında olan bölgesinde olabileceği değerlendiriliyor. Öte yandan arama kurtarma çalışmalarında yeni bir sürece girildi. Geminin parçalanarak kıyıya alınarak kayıpların arama çalışmaları sürdürülecek.

Çalışmalar hem masa başı mühendislik hem de sahada sürüyor

Deniz şartlarının müsaade ettiği durumlarda Kıyı Emniyeti kendi çalışmalarına devam ediyor. Geminin oynatılması konusundaki planlamalar hem masa başı mühendislik hem de saha üzerinde aralıksız sürüyor. Geminin baş tarafta girilebilecek yerler üzerinde de planlamalar sürdürülüyor.

Denizde meydana gelen sis ve olumsuz hava şartlarına rağmen ekipler çalışmalarına devam ediyor.