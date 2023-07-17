Karadeniz'de kaybolan 11 yaşındaki Ahmet'ten acı haber

Denizde kaybolan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı, olayda ölü sayısı 3'e yükseldi

SAMSUN - Samsun'da girdikleri denizde kuzeni ve ikizi boğularak hayatını kaybeden, kendisi de kaybolan 11 yaşındaki Ahmet'ten acı haber geldi. Dalgıçlar, denizde kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaştı.

Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Golf Kulübü mevkisinde 15 Temmuz Cumartesi günü meydana gelen olayda, serinlemek için denize giren kardeşler Elif Nur Topçu ve Oğuzhan Topçu ile ikiz kardeşler Ahmet Altundal ve Sümeyya İncilay Altundal akıntıya kapıldı. Olaya müdahale eden Samsun Emniyet Müdürlüğü kurbağa adamları Oğuzhan Topçu ve Sümeyya İncilay Altundal'ı sağ olarak kurtarırken, Elif Nur Topçu'yu kalbi durmuş halde sahile çıkardı. Ahmet Altundal ise denizde kayboldu. Elif Nur Topçu ve Sümeyya İncilay Altundal, kaldırıldıkları özel hastanede hayatlarını kaybetti. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Oğuzhan Topçu'nun ise taburcu olduğu öğrenildi.

Ahmet 3. günde bulundu

Denizde kaybolan 11 yaşındaki Ahmet Altundal için bugün sabah saatlerinde yeniden arama çalışması başlatıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı dalgıçları çocuğun kaybolduğu yerin çevresinde sualtından ve su yüzeyinden yoğun bir şekilde arama çalışması yaptı. Arama çalışması saat 17.00 sıralarında sonuç verdi. Küçük Ahmet'in cansız bedenine denize girdiği yerin karşısındaki kayalıkların dibinde ulaşıldı. Karaya çıkarılan ceset, hastane morguna kaldırıldı.