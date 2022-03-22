Karadeniz'de kar esareti; araçlar kayboldu, evlerin girişleri kapandı - Haberler

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Karadeniz'de kar esareti; araçlar kayboldu, evlerin girişleri kapandı

Demirören Haber Ajansı - Mustafa Kırlak - Güncel
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KARADENİZ Bölgesi'nde 5 ilde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 248 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.

KARADENİZ Bölgesi'nde 5 ilde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 248 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Yüksek kesimlerdeki bazı evlerin girişleri kardan kapandı, park halindeki araçlar da kar altında kayboldu.

Doğu Karadeniz'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar nedeniyle Ordu'da 178, Rize'de 3, Gümüşhane'de 34, Sinop'ta 30, Samsun'da 3 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışının sürdüğü bölgede belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, iş makineleriyle kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışıyor. Ekipler, hava sıcaklığının hissedilir derecede azalmasıyla, oluşması muhtemel buzlanmalara karşı da tuzlama çalışmalarına ağırlık verdi.

ORDU'DA KAR KALINLIĞI YER YER 4 METREYİ BULDU

Ordu'da aralıklarla süren kardan en fazla etkilenen ilçelerden Akkuş'ta, kar kalınlığı, yer yer 4 metreyi buldu. 6 ilçedeki kar kalınlığı 2 metreyi geçti. İl genelindeki ortalama kar kalınlığı ise 190 santim olarak belirlendi. Dün gece etkili olan karla birçok ilçede cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı. Park halindeki araçlar kar altında kaldı. Araçlarını insan boyunu aşan kardan çıkarmak isteyenler, sabahın erken saatlerinde, kürek ve süpürgelerle kar temizledi. Gürgentepe ilçesi Şirinköy Mahallesi'nde etkili olan yağışla, bazı evlerin kardan kapanan girişleri, yöre halkı ve iş makineleriyle açıldı.

BAYBURT'TA BUZ KÜTLELERİ KIRILDI

Kar yağışının olumsuz etkilediği illerden Bayburt'ta da kar kalınlığı 20 santime ulaştı. İl genelinde kar temizleme çalışmaları devam ederken, boyu 1 metreyi aşan buz kütlelerini kırmak için de itfaiye ekipleri mesai yapıyor.


Karadeniz'de kar esareti; araçlar kayboldu, evlerin girişleri kapandı

Karadeniz'de kar esareti; araçlar kayboldu, evlerin girişleri kapandı

Karadeniz'de kar esareti; araçlar kayboldu, evlerin girişleri kapandı

Karadeniz'de kar esareti; araçlar kayboldu, evlerin girişleri kapandı

Karadeniz'de kar esareti; araçlar kayboldu, evlerin girişleri kapandı

Karadeniz'de kar esareti; araçlar kayboldu, evlerin girişleri kapandı

Karadeniz'de kar esareti; araçlar kayboldu, evlerin girişleri kapandı

Karadeniz'de kar esareti; araçlar kayboldu, evlerin girişleri kapandı

Karadeniz'de kar esareti; araçlar kayboldu, evlerin girişleri kapandı

Karadeniz'de kar esareti; araçlar kayboldu, evlerin girişleri kapandı

Karadeniz'de kar esareti; araçlar kayboldu, evlerin girişleri kapandı

Karadeniz'de kar esareti; araçlar kayboldu, evlerin girişleri kapandı

Karadeniz'de kar esareti; araçlar kayboldu, evlerin girişleri kapandı

Karadeniz'de kar esareti; araçlar kayboldu, evlerin girişleri kapandı

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Güncel

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