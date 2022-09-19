Karadeniz'de içme suyu kaynaklarının ardından dereler de kurumaya başladı

KÜRESEL ısınmanın etkileriyle yağış rejimi değişen ve son iki ayda ortalama yüzde 58 daha az yağışın düştüğü Doğu Karadeniz'de içme suyu kaynaklarının yanı sıra dereler de kurumaya başladı. Gümüşhane'de Tersun Dağı'ndan doğan ve Karamustafa, Boyluca ve Hasköy köylerinden geçen tarım ve içme suyunda kullanılan Boyluca Deresi yatağı 10 kilometre boyunca kurudu.

Küresel ısınmanın etkileriyle Doğu Karadeniz'de son aylarda azalan yağışlar, kuraklık tehlikesini de beraberinde getirdi. Doğu Karadeniz'de, haziranda 109,4 kilogram yağış ile son 90 yılın yağış rekoru kırılırken, takip eden aylar ise kurak geçti. Meteorolojik verilere göre, geçen yıl temmuz ve ağustos ayları ile bu senenin aynı dönemlerinde ortalama yüzde 58 daha az yağışın düştüğü bölgede, içme suyu kaynakları kurudu. Türkiye'nin yıllık ortalama 2 bin 400 kilogram yağış oranıyla en çok yağış alan ili olan ve hemen her yıl yaşanan sel, heyelan ve taşkınlarla gündeme gelen Rize'de azalan su kaynakları nedeniyle belediye, halkı, suyu tasarruflu kullanmaya çağırdı. Trabzon'da ise içme suyu sorununa çözüm için yağmur ve yüzey sularının depolanacağı 'yapay gölet' formülü devreye alındı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, kuraklıkla ilgili, "İlkbaharda dereler gürül gürül akıyordu, bir ara sular çok kuvvetliydi ama küçük, kısa bir kurak periyot, yağışsız periyotta bir anda Karadeniz'de durumu kuraklığa dönüştürdü. Hiçbir zaman hava herkesi memnun etmez. Aslında Karadeniz su zengini bir yer değil. Yağmurların çok yağıyor olması, Karadeniz'de çok su olduğu anlamına gelmiyor" dedi.