Karadeniz'de Hamsi Miktarındaki Düşüş Balıkçıları Endişelendiriyor

Karadeniz'de bereketli geçen avlanma döneminin ardından son günlerde hamsi miktarındaki düşüş, sezonun bitmesine 3 ay kalmasına rağmen bazı balıkçıları erken paydos ettirdi.

Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Namık Ünlü, AA muhabirine, sezonun geride kalan bölümünün balıkçılar açısından verimli geçtiğini söyledi.

Hamsinin balıkçılar ve tüketici için çok önemli bir balık olduğunu vurgulayan Ünlü, "Bu sezon hamsi açısından verimli geçti. Palamut hiç olmadı, Boğaz'da biraz torik oldu onun yerine ama Karadeniz'de çok aşırı hamsi avlandı. Şimdi hamsi göç etti Gürcistan'a. Oraya da kayıklar gitti, şimdi orada aşırı şekilde hamsi tutuyorlar. Yani bizim bölgemizde hamsi olmadığı için istavrit avlanıyor. Tabii istavrit, maliyetini kurtarmadığı için kayıkların bir kısmı bağlandı. Yani erken, 5 ayda paydos ettiler." ifadelerini kullandı.

Karadeniz'de av sezonunun son yıllarda erken kapanmasının birçok nedeni bulunduğunu dile getiren Ünlü, "Bunlardan biri de av baskısı. Karadeniz'de 50 kayık olması ile 150 kayık olması arasında çok fark var. Doğa aynı, deniz aynı ama nüfus artıyor. Dolasıyla balık, yaşanan av baskısından ötürü erken göç ediyor. Av baskısından rahatsız oluyor. Rahatsız olunca da Rusya veya Gürcistan taraflarına gidiyor." dedi.

Hamsi avcılığı bu sezon yüz güldürdü

Balıkçı Habib Almak ise hamsi avcılığı sezonunu tamamen kapattıklarını belirterek, "Bölgede istavrit avcılığının bir süre daha devam etmesini bekliyoruz. Hamsi avcılığı bittiği için burada artık sezonu kapatırız." diye konuştu.

Balıkçı Mert Kanal da av sezonlarının artık daha kısa sürdüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Normalde avlanma sezonu ama son 10 seneden beri artık sezon kısa sürüyor. Neden? Çünkü avcılık çok oluyor, sezon erken başlıyor, teknoloji çok ilerlerdi. Tabii alıcı da çok. Alıcı çok olunca tekneler de daha çok balık tutuyor. Bu sefer sezon kısa sürüyor ama şükür, bu sezon güzel geçti. Çok güzel hamsi avcılığı oldu. Her ne kadar hamsi göç etmiş olsa da bu sezon herkesin yüzünü güldürdü."