Haberler

Balıkçılar bu sezon bol avlanan hamsiden istediği geliri elde edemedi

Balıkçılar bu sezon bol avlanan hamsiden istediği geliri elde edemedi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karadeniz'de balıkçılar, hamsi avında bol miktarda hamsi yakalasalar da maliyetler ve düşük fiyatlar nedeniyle zarar ettiklerini belirtiyorlar. Hamsi fiyatlarının sezon içinde kilogramı 40 liraya kadar düştüğü, son günlerde ise 200 liraya kadar yükseldiği ifade ediliyor.

Karadeniz'de balıkçılar, bu sezon bol miktarda avlanan hamsiden istediği geliri elde edemedi.

1 Eylül'de başlayan balık avı sezonunun geride kalan bölümünde yoğun şekilde ağlara takılan ve tezgahlarda bazı dönemlerde kilogramı 40 liraya kadar düşen hamsi, tüketicilerin ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Son birkaç haftadır avcılığında yaşanan düşüş nedeniyle kilogramı 200 liraya kadar yükselen hamsinin sezonun kalan bölümünde de ağlara takılmaya devam etmesi bekleniyor.

Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Namık Ünlü, AA muhabirine, Karadeniz'de sezonun başlangıcından bu yana geçen sürede bol miktarda hamsi avcılığı yapıldığını söyledi.

Sezon içinde kilogramı 40 liraya kadar düşen hamsinin fiyat anlamında kendilerini mutsuz etse de tüketicileri mutlu ettiğini dile getiren Ünlü, "Son 3 aylık dönemde palamut hiç olmadı. Zaten palamudun olmayacağını bekliyorduk ama hamsi halen devam etmekte. Hamsi bol oldu ama para etmedi. Yani çalışarak zarar ettiğimizi söyleyebiliriz bu sezon hamsiyle ilgili." ifadelerini kullandı.

Balıkçılık sektöründe arz-talep dengesinin kurulmasının önemli olduğunu ancak bu sezon hamsi özelinde bu dengenin sağlanamadığını belirten Ünlü, "Halkımız çok ucuz balık yedi bu sene. Buna sevindik açıkçası ama belli maliyetlerimiz var. Gönül isterdi ki her taraf mutlu olsun. Aynı anda yoğun oldu hamsi. Yoğun olmasıyla piyasa şişti. Piyasanın kaldıracağı bir kapasite var. Ondan fazla sevkiyat yapılırsa arz-talep meselesi. Bu da bize, balıkçılara eksi olarak yansıdı." diye konuştu.

"Diğer balık türleriyle bu sezon ayakta durmamız çok zor"

Ünlü, gelecek yıl 15 Nisan'a kadar sürecek denizdeki av sezonunda hamsinin ağlara takılmaya devam edeceğini tahmin ettikleri anlatarak, şunları kaydetti:

"Hamsi devam eder diye düşünüyoruz ama palamuttan umut bitti zaten. 4 ay daha sezonumuz var. Kesin bir şey kestiremiyoruz. Tabii hava daha yeni yeni soğuyor. Bunun da artısı, eksisi oluyor. Denizde hamsi devam ederse balıkçı bir şekilde ayakta durabiliyor. Yoksa diğer balık türleriyle bu sezon ayakta durmamız çok zor."

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üvey çocuğuna işkence edip ölümüne neden olan anne idam edildi

İşkenceci üvey anne idam edildi
Erkek arkadaşına hediye alan genç kıza büyük şok: Götür geri ver

Erkek arkadaşına hediye alan genç kıza büyük şok: Götür geri ver
TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu

TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu
100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi! Kilosunu 700 bin liraya satıyor

100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi
Üvey çocuğuna işkence edip ölümüne neden olan anne idam edildi

İşkenceci üvey anne idam edildi
Üzerine ağaç devrilen İbrahim Yıldız'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi

Üzerine ağaç devrilmişti... Ünlü oyuncudan üzen haber
Putin'in NATO ülkelerinin liderleri karşısındaki zor anları: Yüz ifadesi şekilden şekile girdi

Putin'in NATO ülkelerinin liderleri karşısındaki zor anları
Tuğyan Ülkem Gülter'in annesinin cezazesindeki görüntüleri yeniden gündem oldu

Cenazedeki Oscarlık performansı yeniden gündem oldu
Hande Erçel'den aşk iddialarına ilk yorum: 45 yaşındaki yapımcıyla…

Aşk iddialarına ilk yorum: 45 yaşındaki yapımcıyla…
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takıma şok üstüne şok

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takıma şok üstüne şok
Arda Güler, Türk futbol tarihine geçti

Yok artık Arda! Adını Türk futbol tarihine altın harflerle yazdırdı
Masaj salonunda iğrenç tuzak! Kadınlar bağırıp koridora çıkınca çete harekete geçiyordu

Masaj salonunda iğrenç tuzak! Kadınlar bağırınca harekete geçiyorlardı
Özgür Özel'den canlı yayında İmamoğlu gafı: Bizim adayımız belli...

Cumhurbaşkanı adayını açıklarken dili fena sürçtü! İmamoğlu gafı
title