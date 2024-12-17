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Karadeniz'de Fırtına Uyarısı: Yük Gemileri Limana Sığındı

Karadeniz'de Fırtına Uyarısı: Yük Gemileri Limana Sığındı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün fırtına uyarısı sonrası, Karadeniz'de uluslararası taşımacılık yapan 40'a yakın yük gemisi Sinop'un güneyindeki doğal limana demirledi. Fırtına öncesi balıkçı tekneleri de denize açılmadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan fırtına uyarısı üzerine, Karadeniz'de uluslararası taşımacılık yapan 40'a yakın yük gemisi, Sinop'un güneyindeki doğal limana demirledi.

Meteorolojik verilere göre, denizlerde saatteki hızı 75 kilometreye kadar çıkması beklenen kuvvetli fırtına öncesi çok sayıda gemi, kentin güneyinde bulunan İçliman mevkisine sığındı.

Gemiler buradaki bekleyişlerine devam ederken, balıkçı tekneleri de denize açılmayarak liman ve barınaklarda kaldı.

Sinop Valiliğinden yapılan uyarıda ise vatandaşlardan fırtınada yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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