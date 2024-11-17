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Karadeniz'de Fırtına Etkili: Sinop'ta Yüksek Dalgalar Oluştu

Karadeniz'de Fırtına Etkili: Sinop'ta Yüksek Dalgalar Oluştu
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Karadeniz'de etkili olan fırtına, Sinop'ta metrelerce yüksek dalgalara yol açtı. Rüzgarın hızı saatte 35 kilometreye ulaştı, bu durum sahilde etkili oldu ve gemiler limana demirledi. Balıkçılar denize açılamazken, vatandaşlar dalgaları görüntülemeye çalıştı.

Karadeniz'de etkili olan fırtına nedeniyle Sinop'ta metrelerce yükseklikte dalgalar oluştu.

Saatteki hızı 35 kilometreye ulaşan rüzgar kentin sahilinde etkili oldu.

Sahillerde yüksek dalgalar oluşurken, uluslararası yük taşımacılığı yapan gemiler, kentin doğal limanına demirledi.

Balıkçıların denize açılamadığı kentte, bazı vatandaşlar oluşan dalgaları görüntülemeye çalıştı.

Bu arada, Belediye ve emniyet ekipleri, hava koşulları nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir aldı.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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