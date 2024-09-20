Üye Girişi
Haberler

Karadeniz'de Fırtına: 100 Balıkçı Teknesi Limana Sığındı

Karadeniz'de Fırtına: 100 Balıkçı Teknesi Limana Sığındı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karadeniz'de etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle dalgaların boyu 5 metreyi aştı, yaklaşık 100 balıkçı teknesi Trabzon'un Sürmene ilçesindeki limana sığındı. Balıkçılar, hava koşullarının düzelmesini bekliyor.

KARADENİZ'de etkili olan fırtına nedeniyle dalgaların boyu 5 metreyi aştı, yaklaşık 100 balıkçı teknesi, Trabzon'un Sürmene ilçesindeki limana sığındı.

Karadeniz'de etkisini gösteren şiddetli fırtına, Trabzon'un Sürmene ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi, balıkçılara zor anlar yaşattı. Bölgede saatte 60 kilometre hıza ulaşan rüzgarın etkisiyle dalga boyu 5 metreyi aştı, dalgaların ve akıntının tehlike oluşturması nedeniyle de ava çıkan tekneler, olumsuz hava koşulları nedeniyle denizde ilerlemekte güçlük çekti. İlçede Yenay-Çamburnu açıklarında avlanmaya çıkan yaklaşık 100 teknedeki balıkçılar, fırtınanın şiddetinin artmasıyla, can güvenliği ve teknelerinin zarar görmemesi için Yeniçam Limanı'na sığındı. Balıkçılar, hava şartlarının elverişli hale gelmesiyle yeniden denize açılacak.

'YAKLAŞIK 100 TEKNE VAR'

Şengün Gemi Sanayi yöneticilerinden Kenan Şengün, fırtınadan dolayı rıhtıma sığınan yaklaşık 100 teknenin olduğunu belirterek, "Teknelerimiz rıhtımımıza sığındı. Sürmene Limanı'ndalar, burada yaklaşık 100 tane tekne var. Kimisinin ağlarında arızaları var, kimisinin cihazları, kimisinin makinelerinde arızalar var. Teknik arızalar meydana gelmiş durumda. Onları tamir ediyorlar. Tersanemiz olarak en güzel hizmeti vermek için elimizden geleni yapıyoruz. Kendi bölge kayıklarımız olsun, Marmara'dan gelen kayıklarımıza da en güzel hizmeti vermeye çalışıyoruz. Bölgemizde rahat bir şekilde çalışmaları için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

Limana sığınan balıkçı Erol Divan, "Hava şartlarından dolayı buraya gelmek zorunda kaldık. Açık denizde fırtına var. Sığınmak zorunda kaldık. Balık yok. Yakıt tedariki yapacağız. Hava açtığı zaman denize açılacağız, avımızın peşine gideceğiz" dedi.

Balıkçı Muharrem Fat ise "Hava raporlarına göre fırtınanın biteceğini düşünüyoruz. Akşam kısmetse balığa çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Karadeniz Sürmene Trabzon Fırtına Fırtına

Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü

Baba, oğul ve gelin öldürüldü

 Bakan Yerlikaya, Narin cinayetini soran muhabire 'sus' işareti yaptı

Yerlikaya'dan Narin cinayetini soran muhabire ilginç tepki

 Ankara - Hakkari seferini yapan uçak pistten çıkarak çamura saplandı

Ankara'dan havalanan uçak, iniş sırasında çamura saplandı
Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı

Zorba müdürün bileti kesildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara-Hakkari uçak kazasında son durum nedir? Ankara-Yüksekova uçak kazasında ölü, yaralı var mı? MAL kan grubu nedir? MAL kan grubu kimlerde var, özellikleri neler? (MAL kan grubu açılımı) Urfi Çetinkaya neden, ne zaman öldü? Urfi Çetinkaya ölüm sebebi ne? Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu! Soğuk cüzdan nedir, nasıl alınır? Soğuk cüzdan nasıl kullanılır, amacı nedir? Urfi Çetinkaya kimdir? Urfi Çetinkaya öldü mü? HAFTA SONU HAVA DURUMU 21-22 EYLÜL | Hafta sonu yağmur var mı? İl il hava durumu raporu! Dilan Polat'ın yengesi Nilgün Yılmaz kimdir? Nilgün Yılmaz neden tutuklandı? 20 Eylül Bursa cuma namazı saat kaçta kılınacak? Bursa cuma namazı saati! 20 Eylül Ankara cuma namazı saat kaçta kılınacak? Ankara cuma namazı saati! 20 Eylül İzmir cuma namazı saat kaçta kılınacak? İzmir cuma namazı saati!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });