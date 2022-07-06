KARADENİZ'DE DERİN DENİZ BORULARINI SERECEK GEMİ ZONGULDAK'TA - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KARADENİZ'DE DERİN DENİZ BORULARINI SERECEK GEMİ ZONGULDAK'TA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

KARADENİZ'de bulunan 540 milyar metreküp doğalgazın kara taşınmasında kullanılacak derin deniz borularını serecek 'Castorone' isimli gemi Zonguldak'ın Filyos Limanı açıklarında demirledi.

KARADENİZ'de bulunan 540 milyar metreküp doğalgazın kara taşınmasında kullanılacak derin deniz borularını serecek 'Castorone' isimli gemi Zonguldak'ın Filyos Limanı açıklarında demirledi.

Bahama bandıralı 'Castorone' isimli gemi Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan 540 milyar metreküp doğalgazı karaya taşıyacak olan derin deniz borularını sermek için Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Filyos Limanı açıklarında demirledi. 7 Haziran'da Filyos Limanı'na ulaşan 'Castoro 10' isimli gemi 5 kilometrelik alandaki sığ sularda boru serme çalışmalarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılan Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak töreninin ardından başladı. Filyos Limanı açıklarında demirleyen Castorone isimli geminin ise karadan yaklaşık 170 kilometre açıktaki doğalgazı derin denizde taşıyacak boruları serme işlemine ilerleyen günlerde başlayacağı öğrenildi.

Ayrıca doğalgazın 2023'ün ilk yıllarında mutfaklarda kullanılması için Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'ndeki ve Karadeniz açıklarındaki çalışmalar yaklaşık 5 bin kişi ile gece gündüz devam ediyor. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Karadeniz Zonguldak Filyos Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title