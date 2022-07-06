KARADENİZ'DE DERİN DENİZ BORULARINI SERECEK GEMİ ZONGULDAK'TA

KARADENİZ'de bulunan 540 milyar metreküp doğalgazın kara taşınmasında kullanılacak derin deniz borularını serecek 'Castorone' isimli gemi Zonguldak'ın Filyos Limanı açıklarında demirledi.

Bahama bandıralı 'Castorone' isimli gemi Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan 540 milyar metreküp doğalgazı karaya taşıyacak olan derin deniz borularını sermek için Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Filyos Limanı açıklarında demirledi. 7 Haziran'da Filyos Limanı'na ulaşan 'Castoro 10' isimli gemi 5 kilometrelik alandaki sığ sularda boru serme çalışmalarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılan Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak töreninin ardından başladı. Filyos Limanı açıklarında demirleyen Castorone isimli geminin ise karadan yaklaşık 170 kilometre açıktaki doğalgazı derin denizde taşıyacak boruları serme işlemine ilerleyen günlerde başlayacağı öğrenildi.

Ayrıca doğalgazın 2023'ün ilk yıllarında mutfaklarda kullanılması için Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'ndeki ve Karadeniz açıklarındaki çalışmalar yaklaşık 5 bin kişi ile gece gündüz devam ediyor. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel