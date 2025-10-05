Haberler

Karadeniz'de Dalış ile Gazze İçin Farkındalık Yaratıldı

Karadeniz'de Dalış ile Gazze İçin Farkındalık Yaratıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği üyeleri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına dikkat çekmek için Trabzon'da dalış etkinliği düzenledi. Katılımcılar, mehter marşı eşliğinde Türk ve Filistin bayrakları açarak destek verdiler.

Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği (ANDA) Trabzon İl Başkanı Yunus Ersoy ile ekip amiri Zafer Koçal, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına dikkati çekebilmek için Karadeniz'de dalış gerçekleştirdi.

Çayeli ilçesindeki Limanköy Plajı'nda düzenlenen etkinliğe katılanlar, mehter marşı eşliğinde Türk ve Filistin bayrakları açtı.

ANDA Trabzon İl Başkanı Ersoy ile ANDA Rize ekip amiri Koçal, katılımcıların alkışlarıyla kıyıdan denize girdi.

Bir süre deniz altında gezen Ersoy ve Koçal, Türk ve Filistin bayrakları açtı.

Ersoy, denizden çıktıktan sonra yaptığı açıklamada, Gazze'ye ulaşılabilmesi için farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Türk toplumunun her zaman mazlumun yanında olduğunu belirten Ersoy, "Bu farkındalığı 'Türk beklenendir' sloganıyla yaptık. Kafkaslardan Balkanlara, yedi iklim ve her kıtada tarihte olduğu gibi bugün de olmaya devam edeceğiz. Bizim su altında nefes alırken çıkardığımız her bir kabarcığın Gazze'deki kardeşlerimize dua olarak gitmesi dileğiyle bu farkındalık etkinliğini yaptık." diye konuştu.

Etkinliği dernek üyeleri ile vatandaşlar takip etti.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Güncel
Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse tam bir yok edilme olur

Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse...
İstanbul, Ankara ve İzmir'de binlerce kişi Gazze için yürüyor

Türkiye'nin her yerinden görüntü yağıyor! Binlerce kişi meydanlarda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran'ın fotoğrafı sosyal medyayı ikiye böldü

Sadettin Saran'ın fotoğrafı sosyal medyayı ikiye böldü
Fenerbahçe'de maça saatler kala korkutan haber

Maça saatler kala korkutan haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.