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Karadeniz'de Balıkçılar Av Sezonuna Hazırlanıyor

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Karadeniz'de av yasağının sona ermesine kısa süre kala balıkçılar, hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor. Ağ ve tekne bakımlarını sürdüren balıkçılar, bereketli bir av dönemi geçirmeyi umut ediyor.

KARADENİZ'de balıkçılar, denizlerde av yasağının sona ermesine kısa süreliğine kala son hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor. Ağ ve tekne bakımlarını sürdürüp, av yasağının sona ermesi için gün sayan balıkçılar, bereketli av dönemi geçirmeyi temenni ediyor.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül itibarıyla sona erecek. Karadenizli balıkçılar da yeni av sezonu için hazırlıklarını hızlandırdı. Ağlarını onaran balıkçılar, kızağa alınan teknelerin alt parçalarının boyalarının, pervanelerin balans ayarının ve parlatılmasının yanı sıra sonar cihazlarının da son kontrolünü yapıyor. Tekne bakımlarını sürdüren ve av yasağının sona ermesi için gün sayan Trabzonlu balıkçılar, bu yıl bereketli av dönemi umut ediyor.

'BÜTÜN HAZIRLIKLARIMIZI YAPIYORUZ'

Teknelerin boya ve tamiri gereken bölümlerini tamir eden balıkçı Erdal Terzi, "Taşlanacak yerler taşıyor. Şu anda depo kapaklarını yapıyoruz. Dengesiz gelen yerler taşıyorum. Ağ olsun raspa boyası olsun bütün hazırlıklarımızı yapıyoruz. İşlerimiz bitmek üzere. Ondan sonra Allah'ın izniyle denize açınız" dedi.

'BEREKETLİ BİR SEZON OLACAK GİBİ GÖRÜNÜYOR'

Balık ağlarını eğlendiren balıkçı Oğuzhan Yazıcı, "Av sezonu için ağları hazırlıklarına başlıyoruz. Hamsi ağlarımız hazır. Palamut av sezonu için hazırlıklar yapıyoruz. Şu anda görünen tabloda bereketli bir sezon gibi görünüyor. Rızık Allahtan ne yapamıyoruz" diye konuştu.

HABER-KAMERA: Selçuk BAŞAR/TRABZON,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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