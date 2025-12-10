Haberler

Balık tezgahlarında hamsi bolluğu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karadeniz'de av yasağının sona ermesiyle balık çeşitliliği arttı. Trabzon'da hamsi tezgahları süslerken kilosu 100 liradan satılıyor, diğer balıklar ise daha yüksek fiyatlarla mağaza raflarında yer alıyor. Balıkçılar hamsinin sktönü bereketli geçerken, palamudun az olduğunu belirtiyor.

KARADENİZ'de av yasağının sona ermesiyle tezgahlardaki balık çeşitliliği ve bolluğu sürüyor. Trabzon'da sezonun ilk haftalarında bolca avlanan istavrit yerini hamsiye bırakırken kilosu 100 liradan satışa sunuluyor.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağlarıyla avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül'de sona erdi. Karadeniz'de yeni sezon için hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, 'Vira Bismillah' diyerek denize açıldı. Sezonun ilk haftalarından itibaren ağlara en çok takılan istavrit yerini hamsiye bırakırken mezgit, somon, levrek, çupra, barbun ve az avlanan palamut da tezgahları süsleyen diğer balıkların arasına girdi. Trabzon Balıkçılar Hali'nde hamsinin ve istavritin kilosu 100 mezgidin 350, çupra ve levrek 500, barbon 300, tirsi 250 liradan satışa sunulurken az avlanan palamudun fiyatı ise 250-300 lira arasında değişiyor. Vatandaşlar ise tercihlerini en çok hamsiden yana kullanıyor.

'VATANDAŞ HAMSİYE DOYDU'

Balıkçı Kadir Pınar, hamsi sezonunun bereketli geçtiğini ifade ederek, "Hamsi açısından sezon çok bereketli geçiyor ama diğer balıklardaki bolluk düşük. Bu sene palamut olmadı, hamsinin olduğu sene zaten palamut olmaz. Çingene palamutları zaman zaman geliyor. Fiyatlara çok makul bir seviyede seyrediyor. Hamsi az çıkarsa 100 lira, bolsa 50 liraya kadar düşüyor. Günde 60-70 kasa hamsi satıyorduk. Şu anda 20 kasa satamıyoruz. Belli ki vatandaş hamsiye doydu" dedi.

Balıkçı Ahmet Çoğalmış, vatandaşların ilk tercihinin hamsi olduğunu belirterek, "Hamsi tüm bolluğuyla devam ediyor. Ara ara palamut geliyor. İyi bir sezon yaşıyoruz. Hamsi 15-20 gün daha devam eder. Havalar bozuk olursa kaybolabilir. Ne olacağı belli olmaz ama vatandaş hamsiye biz de satmaya doyduk. Sezon başında vatandaşın ilk talebi hamsi olur, bu yüzden de yoğunluk olur" diye konuştu.

'BALIK ÇEŞİTLERİ BOL'

Balıkçı Mehmet Örseloğlu, tezgahtaki balık çeşitlerinin bolluğuna değinerek, "Sezon hamsiyle başladı, palamudun olmadığı bir sezondu. Geçen sene de palamut çok boldu, hamsiye başlayan sezon hamsiyle devam ediyor. Vatandaş yaklaşık 3 aydır hamsi yiyor. Bu sene hamsi çok erken çıktı. Mezgit, istavrit, somon ve çupra var. Diğer balık çeşitleri de bol. Havalar bozunca balık azalır, fiyatlarda biraz yukarı çıkar" ifadelerini kullandı.

'BU SENE ÇOK HAMSİ YEDİK'

Müşteri Necla Biricik sıkça hamsi yediğini ifade ederek, "Hamsi aldık, çok güzeldi, akşam yemeğinde yiyeceğiz inşallah. Bu sene çok hamsi yedik. Tavası da buğulaması da güzel oluyor" diye konuştu.

HABER-KAMERA: Efnan DEMİREREN/TRABZON,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Geçen yıl doğru bilmişti! Bankacılık devi 2026 asgari ücreti için net rakam verdi

Dünyaca ünlü banka, 2026 asgari ücreti için net rakam verdi
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sosyal medya bu gelini konuşuyor

Sosyal medya bu gelini konuşuyor
1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali

1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son fotoğrafı
Ferit Kaya hayranlarıyla fotoğraf çektirirken eşinin bakışları dikkat çekti

Bir diziyle ünlenen kocasının etrafını kadınlar sarınca kalakaldı
İlkay Gündoğan'a büyük şok

Bu pozisyon yıldız isme pahalıya patladı
Sosyal medya bu gelini konuşuyor

Sosyal medya bu gelini konuşuyor
'Hıdır baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı

'Hıdır Baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı
Rus turist olayı bambaşka çıktı! Gizli çekim yaparken yakalanmış, bir de şantaj yapmış

Rus turist olayı bambaşka çıktı! Gizli çekim yaparken yakalanmış
9 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki çocuğun kolunu kırarak intikam aldı

9 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki arkadaşından böyle "intikam" aldı
Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia

Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia
Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı! İfadede vahim uyuşturucu iddiası

Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı
İşe her gün 40 dakika erken geldiği için kovuldu

İşe her gün 40 dakika erken gelmesi başına bela açtı
Ece Sükan'dan derin dekolte: Kapatmasa daha iyi olurmuş

İddialı dekoltesiyle geceye damga vurdu! Yorumlar bomba
Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi

Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi
title