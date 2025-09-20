Karadeniz'de Balık Çeşitliliği Arttı, Hamsi Beklentisi Var

KARADENİZ'de havaların soğuması ile birlikte tezgahlarda balık çeşitliliği arttı. Balıkçılar fırtına nedeniyle denize açılamazken; balıkçı Balıkçı Talat Bayazıt Yıldırım (60) "İstavrit 100, barbun 150, palamutlar az olduğu için 200 lira, somon 150 lira. İnşallah yarından itibaren Karadeniz hamsisi gelmeye başlayacak" dedi.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağı, 1 Eylül'de sona erdi. Balıkçıların tekneleriyle denize açılarak avladıkları balıklar, tezgahlarda satışa sunuldu. Bu sene hamsinin çok olacağını söyleyen balıkçılar, ayrıca istavrit, mezgit ve barbunun da bu sene bol miktarda olacağını ifade etti. Havaların normale dönmesiyle birlikte Karadeniz hamsisinin de yarından itibaren tezgahlarda yerini alması bekleniyor. Balık fiyatları ise barbun 200 TL, istavrit 80-100 TL, somon 150 TL, levrek 200 TL, çupra 250 TL, palamut 200 TL'den satılıyor.

'BU SENE İSTAVRİT VE HAMSİ BOL'

Balıkçı Muhammet Raşit Kırbaş (28), "Havada fırtına olduğundan dolayı bugün mezgit çıkmadı. Hamsi bu sene bol olacak. Bu sene vatandaş doya doya hamsi yiyecek. Fırtına çıktığı için balık az çıkar ve değerli olur. Barbunun fiyatı 200 lira, istavrit 80 lira, somon 150 lira, levrek ve çupra 200-250 lira" dedi. Balıkçı Kasım Koç (71) da "Bu sene istavrit ve hamsi bol. Ama bugün hamsi yok, yarın inşallah olur. Dünkü havalardan dolayı bugün hamsi çıkmadı. İstavrit, barbun, somon var. Palamut bu sene az çıktı. Tanesi 200 lira" diye konuştu.

'FİYATLAR UYGUN'

Balıkçı Talat Bayazıt Yıldırım ise "Bu sene daha çok hamsi, istavrit, mezgit, barbun bol. Bugün havalardan dolayı hamsi olmadı ama ilerleyen günlerde vatandaşlarımız bol bol hamsi yiyecek. Vatandaşın balığa yönelik ilgili çok var. Sabah saatlerinde bile vatandaş balık alıyor. Fiyatlar da uygun. İstavrit 100, barbun 150, palamutlar az olduğu için 200 lira, somon 150 lira. İnşallah yarından itibaren Karadeniz hamsisi gelmeye başlayacak" dedi.