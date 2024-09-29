Karadeniz'de Balık Bereketi Başladı

KARADENİZ'de av yasağının sona ermesi ile tezgahlarda balık bereketi sürüyor. Geçen hafta tanesi 75 liradan satılan palamut, ağırlığı 1 kiloyu geçince 100 ile 125 liradan alıcı buluyor.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağlarıyla yapılan avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül'de sona erdi. Karadeniz'de yeni sezon için hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, 'Vira bismillah' diyerek denize açıldı. Sezonun ilk haftalarından itibaren ağlara en çok takılan balık çeşidi ise palamut oldu. Sezonun başında tanesi 75 liradan satılan palamudun ağırlığı 1 kiloyu aştı. Ağırlığı 500-600 gram olan palamut halen 75 liradan satılırken, ağırlığı 1 kiloyu aşan palamutlar ise 100-125 liradan satışa sunuluyor. Tezgahlardaki diğer balık çeşitlerinden istavrit kilosu 75, mezgit 100, barbun 250, çinekop ise 250-300 liradan satışa sunuluyor.

'KİMSE BALIK PAHALIDIR, DEMESİN'

Fiyatların normal seyrettiğini belirten balıkçı Gökmen Aydın, "Palamut 100 lira, 1 kilo geliyor. Tavuktan, etten ucuz. 3 tane 200 lira var, onlar 500-600 gram. İstavrit 75, mezgit 100 lira. Daha bundan ötesi yok, balık ucuz. Geçen hafta 75 liraydı. Şu an normal fiyat. Bir kilo tavuk alsan bir kişiye yetmez ama bir tane balık alsan bir aileye yeter. Kimse balık pahalıdır demesin, alakası yok" dedi.

'AFAKİ FİYATLAR YOK'

Palamudun büyüklüğüne göre fiyatların değiştiğini söyleyen balıkçı Cem Yazıcı ise "Gördüğünüz gibi istavrit 75 lira, mezgit 100 lira, palamut 3 tane 200 lira var, tane 100 lira var. Yani palamudun büyüklüğüne göre fiyatlar da değişiyor. Şu an vatandaş mezgit, istavrit ve palamuda ağırlık veriyor. Ete, tavuğa göre çok normal, öyle afaki fiyatlar yok. 3 tane balıkla 3-4 kişilik aile rahat doyar" diye konuştu.

'YENİLECEK EN İYİ GIDA BALIK'

Balık almaya gelen müşteri Osman Kenan Aksoy, "Şimdi geldim baktım, bol bir balık var. Fiyatları da genel piyasaya göre bence çok güzel. Şu anda yenilecek en iyi gıda balık. Haftada 2-3 kere yiyoruz" ifadelerini kullandı.

Rabia Küçük de "Genelde memnunuz. Başta biraz uygun başladı. Daha sonra yükseldi ama balıklar genelde çok taze, güzel. Yine de uygun buluyorum. Memnunuz, çok şükür. Tercihimizi balıktan yana kullanıyoruz" dedi.

Haber-Kamera: Efnan DEMİREREN-Nurullah CABRİ/TRABZON,