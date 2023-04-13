Karadeniz'de avlanan 15 kilogramlık kalkan 6 bin liradan satışa sunuldu

Ordu'da balıkçılar tarafından avlanan 15 kilogramlık kalkan, 6 bin liradan satışa sunuldu.

Ordu'da balıkçılar tarafından avlanan 15 kilogramlık kalkan, 6 bin liradan satışa sunuldu.

Perşembe ilçesi açıklarında avlanan balıkçıların ağına, dev kalkan balığı takıldı. Büyüklüğü ile şaşırtan kalkan, Altınordu ilçesindeki balıkçı tezgahında satışa sunuldu.

Tezgah sahibi Sezer Ceylan, AA muhabirine, ilk defa bu ağırlıkta bir kalkan balığını satışa sunduğunu belirterek, bu büyüklükteki kalkanın Karadeniz'de çok nadir avlanabildiğini söyledi.

Ceylan, kilosunu 400 liradan olmak üzere, 15 kilogram gelen balığı 6 bin liradan satışa çıkardıklarını kaydetti.

Ceylan, balığı gören bazı vatandaşların cep telefonu ile çekim yaptığını da sözlerine ekledi.