Karadeniz'de avlanan 1 kilogramlık palamutlar 35 liradan alıcı buluyor

Karadeniz'de balıkçılar tarafından bol miktarda avlanan, ağırlıkları bir kilogramı bulan palamutlar, Sinop'ta tanesi 35 liradan satışa sunuldu.

Karadeniz'de balıkçılar tarafından bol miktarda avlanan, ağırlıkları bir kilogramı bulan palamutlar, Sinop'ta tanesi 35 liradan satışa sunuldu.

Türkiye'nin önemli balıkçılık kentlerinden Sinop'ta, teknelerle denize açılan balıkçılar, bol miktarda palamut avlayarak limana döndü.

Bölgede deniz suyu sıcaklığının düşmesiyle avcılığında artış yaşanan palamudun geçen hafta 80 liraya kadar çıkan tane fiyatı, yaşanan bollukla beraber 35 liraya kadar geriledi.

Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer, AA muhabirine, palamut avcılığının yavaş yavaş yüzlerini güldürmeye başladığını söyledi.

Havaların soğumasıyla birlikte deniz suyu sıcaklığında düşüş yaşandığına dikkati çeken Tuncer, "Batı Karadeniz başta olmak üzere bölgemizin tamamında palamut avında artış var. Şu an tane ağırlıkları bir kilogramı bulan palamutlar ağlara takılıyor. Çok şükür yüzler yavaş yavaş gülmeye başladı." diye konuştu.

Tuncer, palamut bolluğunun devam etmesini beklediklerini vurgulayarak, hem vatandaş hem de balıkçı açısından bu tablonun sevindirici olduğunu kaydetti. ???????