Karadeniz'de ağ mesaisi başladı

KARADENİZ'de balıkçılar, denizlerde av yasağının kalkacağı 1 Eylül'de yeniden 'Vira Bismillah' diyebilmek için ağlarını onarmaya başladı.

Denizlerde av sezonunun bitmesiyle birlikte trol ve gırgır ağlarıyla avcılık yapan balıkçılar, teknelerini limanlara demirledi. Yeniden 'Vira bismillah' demek için ağlarını ve teknelerini tamir eden balıkçılar, kopmuş ve yıpranmış yerleri örüp, sağlamlaştırıyor. Teknelerde ise hasarlı yerler tamir edilirken, motorları da gözden geçiriliyor. 1 Eylül'de başlayacak sezonda vakit kaybetmek istemeyen balıkçılar, hazırlıklarını tamamlamak için yoğun çaba harcıyor.

Bakım ve onarım çalışmasının haziran ayı içerisinde tamamlanması hedefleniyor.