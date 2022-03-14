KARADENİZ'DE, 9 İLDE BİN 236 KÖY VE MAHALLE YOLU KARDAN KAPANDI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KARADENİZ'DE, 9 İLDE BİN 236 KÖY VE MAHALLE YOLU KARDAN KAPANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

KARADENİZ Bölgesi'nde 9 ilde etkili olan kar yağışı nedeniyle bin 236 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.

TRABZON (DHA) - KARADENİZ Bölgesi'nde 9 ilde etkili olan kar yağışı nedeniyle bin 236 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle Trabzon'da 708, Rize'de 172, Ordu'da 40, Giresun'da 185, Bayburt'ta 12, Sinop'ta 19, Artvin'de 61, Gümüşhane'de 14, Samsun'da 25, köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışının devam ettiği bölgede, belediye, İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri, iş makineleriyle kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor.

Karadeniz Bölgesi'nde Trabzon, Rize, Giresun, Ordu ve Samsun'daki okullarda eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

KARADENİZ'DE, 9 İLDE BİN 236 KÖY VE MAHALLE YOLU KARDAN KAPANDI

KARADENİZ'DE, 9 İLDE BİN 236 KÖY VE MAHALLE YOLU KARDAN KAPANDI

KARADENİZ'DE, 9 İLDE BİN 236 KÖY VE MAHALLE YOLU KARDAN KAPANDI

KARADENİZ'DE, 9 İLDE BİN 236 KÖY VE MAHALLE YOLU KARDAN KAPANDI

KARADENİZ'DE, 9 İLDE BİN 236 KÖY VE MAHALLE YOLU KARDAN KAPANDI

KARADENİZ'DE, 9 İLDE BİN 236 KÖY VE MAHALLE YOLU KARDAN KAPANDI

KARADENİZ'DE, 9 İLDE BİN 236 KÖY VE MAHALLE YOLU KARDAN KAPANDI

KARADENİZ'DE, 9 İLDE BİN 236 KÖY VE MAHALLE YOLU KARDAN KAPANDI

KARADENİZ'DE, 9 İLDE BİN 236 KÖY VE MAHALLE YOLU KARDAN KAPANDI

KARADENİZ'DE, 9 İLDE BİN 236 KÖY VE MAHALLE YOLU KARDAN KAPANDI

KARADENİZ'DE, 9 İLDE BİN 236 KÖY VE MAHALLE YOLU KARDAN KAPANDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Karadeniz Bölgesi, Trabzon, Samsun, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title